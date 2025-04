Câmara Municipal presta homenagem a professor da UFJ

Marcos Patrick presta homenagem a professor da UFJ

O presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marcos Patrick, manifestou profundo pesar pelo falecimento do professor Giovanni Cavichioli Petrucelli, ocorrido nesta terça-feira, 8 de abril de 2025. Docente da Universidade Federal de Jataí (UFJ), Giovanni deixa um legado marcante na educação e na formação ética e humana de seus alunos.

Reconhecido por sua inteligência, dedicação e generosidade, o professor Giovanni foi uma figura central na comunidade acadêmica. Sua atuação como educador transcendeu a sala de aula, transformando-a em um espaço de aprendizado e esperança. Além disso, seu trabalho foi pautado pelo compromisso com a produção de conhecimento e pela formação integral de seus estudantes.

O parlamentar destaca a integridade e sensibilidade do professor, ressaltando que sua contribuição à educação permanecerá viva na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. A comunidade acadêmica da UFJ, assim como familiares e amigos, enfrenta agora um momento de grande dor e saudade.

A homenagem também reforça que o falecimento do professor Giovanni representa uma perda inestimável para a universidade e para a sociedade. Sua trajetória exemplar será lembrada como inspiração para futuras gerações.

Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de abril

Terá início nesta quarta-feira, dia 9, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em abril. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 10 e 11, no mesmo horário. Todas serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Guilherme solicita rede de água potável para o Nova Esperança

O vereador Guilherme Alves solicitou ao governo estadual e à Saneago a construção de uma rede de abastecimento de água potável no bairro Nova Esperança. “A situação jurídica da área já foi resolvida e é necessário garantir infraestrutura básica aos moradores, que sofrem com a ausência de uma rede de água potável, o que os leva a escavar cisternas expostas à contaminação pelo lençol freático”, ponderou ele. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca melhorar a qualidade de vida e a saúde dos residentes do setor. “É dever do poder público assegurar serviços essenciais como água, esgoto, energia e pavimentação. A solicitação ao governo de Goiás e à Saneago tem como objetivo atender as dezenas de residências do bairro com uma infraestrutura adequada”.

Kátia reivindica melhorias para UBS da Vila Olavo

A vereadora Kátia Carvalho reivindicou à administração municipal a construção de uma nova recepção ou a instalação de uma cobertura com assentos adequados na unidade básica de saúde da Vila Olavo. “O posto atende cidadãos que, em sua maioria, precisam agendar consultas ou passar por atendimento médico, mas, devido ao sistema de ordem de chegada, muitos chegam ao local por volta das 4 horas da manhã e enfrentam condições adversas enquanto aguardam a abertura da unidade”, relatou ela. “A falta de um espaço adequado expõe os cidadãos a intempéries como sol intenso, chuva e frio, além de não oferecer assentos apropriados, comprometendo o bem-estar, especialmente de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. A implantação de uma cobertura e assentos proporcionará maior conforto e dignidade aos usuários, reforçando o compromisso da gestão municipal com a saúde e o cuidado com a população”.

Durval sugere ecoponto no bairro Estrela Dalva

O vereador Durval Júnior requereu ao executivo a construção de um ecoponto no bairro Estrela Dalva. “Existe uma quantidade significativa de residências na área, que carece de um local adequado para o descarte consciente de resíduos”, relatou ele. “A ausência de um ponto de coleta nas proximidades leva a população a descartar lixo em locais inapropriados”.

Lazinho propõe nova praça no bairro Primavera II

O vereador Lazinho do Asfalto sugeriu a criação de uma praça em uma área verde localizada no bairro Primavera II. A proposta visa atender uma demanda da população local e transformar um espaço atualmente subutilizado em um ponto de convivência, lazer e valorização urbana. A área em questão está localizada na Rua 6, nº 193, e possui uma extensão total de 856,85 metros quadrados.