Mato Grosso: boas perspectivas para a colheita, apesar de desafios climáticos e aumento da infestação de pragas

O cenário agrícola é positivo no Mato Grosso para a etapa final da safra 2024/2025. A expectativa é de crescimento em diversas culturas, indica boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). "Apesar do otimismo, os desafios estão aí, seja com excesso ou carência de chuvas e até o avanço da infestação de pragas, que exigem atenção constante ao longo do ciclo agrícola", ressalta Paulo Laurente, head de marketing da ORÍGEO, joint-venture entre Bunge e UPL, especializada em soluções sustentáveis e práticas de gestão para o setor agrícola, com foco na macrorregião MATOPIBAPA, além de Rondônia e Mato Grosso.

Os dados fornecidos pela Conab e comprovados pela equipe de campo da ORÍGEO evidenciam que o plantio de algodão já foi concluído, com aumento pontual da área cultivada e previsão de aumento da produção de pluma, 3,3% superior à safra passada, mesmo com as chuvas recorrentes que afetaram a colheita de soja.

"A produtividade de soja no Mato Grosso deve ser 19,8% maior do que na safra anterior, graças às boas condições climáticas no estado. Ao contrário do que aconteceu no Acre e Rondônia, onde o excesso de umidade dificultou a colheita e prejudicou a qualidade dos grãos", explica o head de marketing da ORÍGEO.

"De qualquer maneira, é fundamental monitorar as lavouras em fase de maturação", destaca Paulo. Mesmo com os contratempos causados pelas condições climáticas, Mato Grosso segue com boas perspectivas para a safra 2024/2025, o que, segundo o especialista, reflete a crescente capacidade de preparação dos produtores rurais para enfrentar os desafios do setor.