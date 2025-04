Por Joana Caldas

'Cena de filme', diz motorista que teve carro queimado após carreta tombar e explodir na BR-101 em SC

Sidiney José de Souza saiu correndo com a família ao entender gravidade da situação.

Carreta tombou, pegou fogo e explodiu na Grande Florianópolis na tarde de domingo.

O autônomo Sidiney José de Souza foi um dos motoristas que estavam na BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, quando uma carreta carregada de etanol tombou e explodiu, no domingo (6). Ele estava no carro com a família, que não se feriu.

"Só saímos com a roupa mesmo e a minha filha saiu com o celular no bolso. O resto não deu para salvar mais nada. Um minuto e nós tínhamos morrido queimados", relembrou.

O acidente ocorreu às 13h37 de domingo (6) no km 233, no Morro dos Cavalos, no sentido Norte. A carreta estava carregada de etanol. O fogo se espalhou e atingiu 24 carros e três caminhões. Cinco pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar.

Souza vinha de Joinville, no Norte de Santa Catarina. "Tinha um acidente que estava na frente. Nós pegamos a fila ali e estava parado uns 15 minutos. Tinha um monte de carro lá", contou.

Logo depois, ocorreu o tombamento do caminhão.

"Ele já pegou fogo e pegou fogo nos carros do lado. Quando eu vi que o fogo ia pegar, eu tirei meu netinho, minha mulher, minha filha do carro rapidinho. Quando eu pulei a mureta, o fogo estava tomando dos carros, o desespero das pessoas. Foi terrível, uma cena de filme", relatou.

Não houve como salvar o carro da família. "Queimou tudo. Celular, dinheiro que tinha ali, cartão de crédito, roupa, queimou tudo", resumiu.

Outro que precisou sair às pressas foi o empresário Genoir Soares. Ele estava com a mulher no trânsito. "Estava no segundo carro antes do acidente. Estava a BR parada quem vai no sentido Floripa e a gente estava na fila parado. De repente, abriu a fila, começamos a andar com o carro. Só olhei e vi o caminhão desgovernado vindo, balançando", descreveu.

"Só deu tempo de eu mandar a mulher sair correndo e o fogo atrás de nós. Tinha mais uma mulher do lado que estava em um Clio. Só olhei para trás e ela já estava com fogo nas pernas e nas costas. Nós saímos correndo”, disse.

“Meu carro queimou tudo, não sobrou nada", lamentou.

O motorista Jefferson Moreira também estava na BR-101 no momento do acidente, mas estava mais atrás e não teve o veículo queimado. Ele descreveu a hora do tombamento.

"Deu um estrondo e aí foi parando o trânsito. Logo já deu uma fumaça, várias explosões", disse Jefferson Moreira. "Foi bem feio", resumiu o motorista. "Bastante fogo e fumaça. Fumaça bem preta", completou.

Feridos

O motorista da carreta e esposa dele tiveram queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau nos braços e pernas e foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Pinheira, em Palhoça, informou o Corpo de Bombeiros Militar.

Outras três vítimas de queimaduras foram deslocadas pela ambulância da concessionária da rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Segundo os socorristas, havia um caminhão de gás GLP na fila atrás da carreta, mas eles conseguiram fazer o remanejamento dele.

Além dos veículos, os bombeiros também ajudaram na retirada de árvores atingidas pelas chamas. Na tarde de domingo, atuaram no local 36 bombeiros, a PRF, a Polícia Militar, a Defesa Civil, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e três ambulâncias e três guinchos da concessionária da rodovia.

Fonte: G1 Sta Catarina