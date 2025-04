Governo de Goiás lança “SÓ VEM ENEM” ferramenta que vai beneficiar mais de 60 mil estudantes

Abril de 2025 - O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Educação (Seduc/GO), lançou o Só Vem Enem 2025, iniciativa que acelera a preparação dos estudantes da rede pública estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O projeto integra a plataforma Ser Goiás, desenvolvida pela Demà Educa, uma solução educacional multimídia, que está transformando o aprendizado por meio da tecnologia e metodologias inovadoras para alunos da rede pública de ensino, e conta com mais de 160 milhões de desafios únicos realizados somente em 2024. Dentro desse ecossistema, o Só Vem Enem vai oferecer um suporte ainda mais especializado aos alunos da 3°série do ensino médio, potencializando sua preparação para as provas com aulas online e presenciais, simulados, tira-dúvidas e orientação pós-prova ao longo do ano.

Um dos suportes multiplataforma da educação pública de Goiás com maior número de acessos, a solução combina monitoramento com inteligência pedagógica e artificial, além de conteúdos com metodologia única e estratégias pedagógicas interativas.

Fátima Gavioli, secretária de educação do Estado de Goiás, destaca que alinhar a aprendizagem regular com as novas tendências tecnológicas do mercado é um passo importante para os estudantes nativos digitais.

“Acreditamos que a tecnologia é grande aliada na educação, especialmente quando alinhada a estratégias pedagógicas eficazes. O Só Vem Enem 2025 é mais um lançamento com o propósito de garantir que os estudantes da rede pública de Goiás tenham acesso a uma preparação qualificada para o Enem, ampliando oportunidades de ingresso no ensino superior”, destaca Fátima.

Estruturado em diversas etapas ao longo do ano, o projeto inclui aulas online e presenciais com videoaulas interativas na plataforma NetEscola, cobrindo todas as áreas do conhecimento, além de aulões presenciais organizados pelas Coordenações Regionais de Educação (CREs) a partir do segundo semestre. A iniciativa conta ainda com a Central tira-dúvidas Pré-Enem, onde no fim de semana anterior à prova, professores especializados estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e revisar os conteúdos mais relevantes. Após o exame, especialistas farão uma avaliação detalhada das questões, destacando desafios enfrentados e estratégias para provas futuras. Além disso, os estudantes receberão suporte sobre as formas de ingresso no ensino superior, incluindo Sisu, ProUni e Fies.

“O Só Vem Enem 2025, fortalece a missão do Governo de Goiás em garantir que os estudantes tenham acesso a conteúdos atualizados e metodologias eficazes, ampliando suas chances de sucesso no Enem e na continuidade dos estudos no ensino superior, além da expectativa de um melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, comentou Fátima Gavioli.

Kelly Bittencourt, Diretora Pedagógica da Demà Educa, explica que o projeto reafirma o compromisso da instituição com a inovação educacional de ponta.

“Nosso compromisso é aplicar nossas soluções às demandas reais da rede e garantindo que realmente impactem positivamente a aprendizagem dos estudantes, promovendo equidade e acesso a conteúdos de excelência. O Só Vem Enem 2025 é um exemplo de como podemos aliar tecnologia, produção audiovisual e educação para transformar vidas”, afirma.

Ao longo dos próximos sete meses, serão disponibilizadas 150 videoaulas na plataforma totalizando quase 40 horas de produção multimídia, além de 900 exercícios e desafios e quatro simulados bimestrais.