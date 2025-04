Expogrande, em Campo Grande (MS), é 'exposição ouro' dos Rankings Nelore Mocho e Nelore Pelagens 

A Expogrande, que acontece entre os dias 31 de março e 7 de abril em Campo Grande (MS), contará com avaliações de animais puros de origem válidas para os rankings nacionais do Nelore Mocho e do Nelore Pelagens, promovidos pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). A exposição é uma das etapas "ouro" da edição 2024/2025 dos rankings das citadas variedades da raça Nelore. Os resultados são válidos também para os Rankings Regionais Nelore Mocho e Nelore Pelagens do Mato Grosso do Sul, promovidos pela ACNB e pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS).

A expectativa é reunir entre 300 e 350 animais no evento que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho, sede da Associação Sul-Mato-Grossense de Criadores (Acrissul).

"As exposições representam um momento de extrema importância para os criadores mostrarem os resultados de dedicação à seleção dos rebanhos", destaca Victor Miranda, presidente da ACNB. "Esperamos que nesta feira agropecuária os animais demonstrem bons resultados em relação não apenas às características raciais, mas às produtivas e às funcionais."

Os jurados responsáveis pela condução das avaliações dos animais serão Fabio Eduardo Ferreira, responsável pelo julgamento do Nelore Pelagem, e Rodrigo Ruschel Lopes Cançado, jurado do Nelore Mocho.

"A exposição tem como objetivo incentivar o aprimoramento da raça Nelore e promover oportunidade de negócios, com a apresentação de animais de excelente qualidade. Estamos confiantes de que essa exposição será mais um grande sucesso", finaliza Miranda.

A entrada dos animais será de 31 de março a 2 de abril e os julgamentos serão feitos entre os dias 4 e 5 de abril. Os valores das argolas variam entre R$ 250 a R$ 550.