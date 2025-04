Vereador quer mudanças no plano de carreira de servidor municipal

Durval solicita reformulação do plano de carreira da Guarda Civil Municipal

O vereador Durval Júnior solicitou ao executivo a reformulação do plano de carreira da Guarda Civil Municipal de Jataí (GCMJ). A proposta visa adequar o plano de carreira à realidade dos riscos enfrentados pelos agentes da segurança pública, promovendo maior valorização profissional, evitando a saída de servidores e afastamentos por motivos de saúde e melhorando aspectos como promoções, remunerações e vencimentos. “As mudanças são necessárias para garantir melhores condições aos agentes, reforçando a importância do reconhecimento da profissão e assegurando a continuidade dos serviços prestados pela GCMJ”, garantiu.

Guilherme requer estudos para ampliar escolas de tempo integral

O vereador Guilherme Alves requereu à prefeitura a realização de estudos para ampliar o número de escolas com ensino em tempo integral na rede municipal de Jataí. “Essa modalidade proporciona não apenas mais tempo de aprendizado, mas também acesso a atividades extracurriculares, esportivas e culturais, contribuindo para uma formação mais completa e redução de desigualdades educacionais”, declarou ele. “A permanência prolongada dos alunos na escola favorece sua proteção social, afastando-os de situações de vulnerabilidade. Além disso, beneficia famílias cujos responsáveis trabalham em período integral. Os estudos devem avaliar a viabilidade da ampliação, considerando aspectos como infraestrutura necessária, disponibilidade de profissionais e recursos financeiros para implementação”.

Carlone reivindica transporte gratuito para alunos da rede pública

O vereador Carlone Assis reivindicou à administração municipal transporte escolar gratuito aos alunos da educação básica da rede pública que residem em áreas sem unidades educacionais próximas ou sem vagas disponíveis nas escolas existentes. “A Constituição Federal, no artigo 208, inciso VII, assegura o direito ao transporte escolar gratuito quando necessário. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) também determina que o poder público deve garantir esse serviço aos estudantes da rede pública”, informou. “Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 53, inciso V) reforça o acesso à educação como um direito fundamental. Muitos estudantes enfrentam dificuldades para frequentar a escola devido à falta de unidades educacionais próximas ou vagas disponíveis. O transporte escolar é apontado como essencial para assegurar o acesso à educação e promover inclusão social e educacional”.

Carlinhos pede iluminação para a Alameda dos Buritis

O vereador Carlinhos Canzi solicitou ao executivo a implantação de iluminação pública no prolongamento da Alameda dos Buritis. “Com a ausência total de iluminação na via, que conecta os bairros Setor Nossa Senhora Fátima, Jacutinga e Cidade Jardim, o intenso fluxo de veículos e pedestres torna o local inseguro, especialmente à noite, aumentando os riscos de acidentes e crimes”, disse ele. “A melhoria da iluminação pública é essencial para promover segurança e incentivar o uso responsável do espaço urbano”.