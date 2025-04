Vereadores querem reforma de escola, diagnóstico médico, apoio ao albergue, e melhorias na criação de peixes.

Durval solicita estudo para reforma da Escola Municipal de Música

O vereador Durval Júnior solicitou ao executivo a reforma completa da Escola Municipal de Música Nestor Garcia de Assis. “As condições atuais da escola são precárias, gerando preocupação entre alunos, professores e pais. Entre os problemas estão sujeira, mofo nos banheiros e assoalho danificado em diversos pontos, o que compromete a funcionalidade e segurança do espaço”, relatou. “O local aparenta estar inapto para uso. Como medida emergencial para preservar a saúde dos frequentadores, sugiro a transferência temporária das atividades para outro prédio até que a reforma seja concluída. Além disso, foi mencionada a insuficiência de equipamentos musicais e a necessidade de ajustes nos já existentes, incluindo a afinação de um piano por um profissional que não está disponível no município. A proposta visa garantir melhores condições estruturais e pedagógicas para o funcionamento da escola, que desempenha papel importante na formação cultural da comunidade”.

Lazinho pede projeto em apoio ao Albergue

O vereador Lazinho do Asfalto requereu à prefeitura um projeto de lei para criação de um Termo de Fomento com a Associação de Beneficência Albergue São Vicente de Paulo. “A intenção é fortalecer as atividades da instituição, permitindo a ampliação do número de atendimentos e a eliminação da fila de espera. Dessa forma, o albergue poderá intensificar as ações voltadas a educação, saúde e promoção social dos idosos atendidos”, assinalou. A justificativa do parlamentar destaca a importância da iniciativa para atender às demandas da população, que solicita maior atenção à entidade filantrópica. Fundada há mais de 70 anos, a associação presta assistência a 77 idosos residentes em sua sede, oferecendo serviços como alimentação, atendimento médico, psicológico e fisioterapêutico, além de promover atividades ocupacionais e momentos de lazer.

Guilherme quer diagnóstico detalhado sobre população em situação de rua

O vereador Guilherme Alves reivindicou à administração municipal a realização de estudos e diagnósticos detalhados sobre a população em situação de rua em Jataí. O objetivo é subsidiar a formulação de políticas públicas eficazes para acolhimento e reinserção social, pois, de acordo com ele, houve aumento significativo dessa população nos últimos meses e faltam dados oficiais consolidados sobre o número de pessoas em vulnerabilidade, suas origens, fatores que levaram à situação de rua e suas necessidades específicas. “Um levantamento técnico permitirá a criação de estratégias concretas nas áreas de assistência social, saúde, segurança pública e reinserção no mercado de trabalho, com base em informações reais”, disse ele. “A falta de informações claras dificulta a destinação adequada de recursos e a articulação com entidades filantrópicas e iniciativas privadas para o acolhimento dessas pessoas. O estudo solicitado deverá contemplar dados como quantidade de indivíduos, idade, gênero, histórico de vida, demandas prioritárias e possíveis soluções. Assim, será possível planejar ações eficientes e humanizadas para enfrentar o problema”.

Kátia propõe melhorias e expansão do projeto Piscicultura Vale do Paraíso

A vereadora Kátia Carvalho sugeriu ao executivo melhorias e expansão do projeto Piscicultura Vale do Paraíso. Ela destaca a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável e econômico da região, com foco no repovoamento de peixes no lago Bonsucesso e na preservação da biodiversidade local. Entre as demandas apresentadas estão: reforma e ampliação da infraestrutura: a casa de apoio do projeto necessita de reforma geral, além da construção de um depósito separado para armazenamento de rações. Atualmente, os funcionários enfrentam condições insalubres devido ao mau cheiro no local; instalação de internet: devido à precariedade do sinal de telefonia móvel na área, é solicitado um serviço de internet para melhorar a comunicação entre os trabalhadores e a coordenação; segurança: relatos de furtos de peixes e equipamentos motivaram o pedido por um vigia ou a instalação de um sistema completo de segurança eletrônica, incluindo câmeras, alarmes e monitoramento; expansão do projeto: propõe-se ampliar o repovoamento para o lago JK, cartão-postal da cidade, com o objetivo de revitalizar o ecossistema local e fomentar o turismo por meio da realização de torneios de pesca. A justificativa apresentada reforça que as medidas são essenciais para garantir o funcionamento adequado do projeto, ampliar seu impacto positivo na biodiversidade e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.