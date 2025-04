HOJE! Prefeitura de Jataí e UFJ Promovem Debate Essencial sobre Arborização e Meio Ambiente

HOJE! Às 19 horas na Câmara Municipal de Jataí

A Prefeitura de Jataí, por meio da sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Federal de Jataí (UFJ), convida toda a população para uma importante discussão sobre temas cruciais para o futuro da nossa cidade: Arborização e Meio Ambiente.

O evento será realizado na quarta-feira, 02 de abril de 2025, às 19h, na Câmara de Vereadores. Esta iniciativa representa uma valiosa parceria entre o poder público municipal e a expertise acadêmica da UFJ, visando a construção de soluções e o esclarecimento de dúvidas sobre questões ambientais que impactam diretamente a qualidade de vida em Jataí.

De acordo com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Carlos Alberto Biella, o encontro não se restringirá apenas à apresentação do projeto desenvolvido em conjunto com a UFJ. A programação será mais abrangente, abordando diversas questões relacionadas ao meio ambiente local. O secretário enfatiza a importância da participação de todos os cidadãos neste debate aberto.

“Este é o momento para você, munícipe, que possui dúvidas ou anseios sobre as questões ambientais da nossa cidade, participar ativamente e contribuir com o desenvolvimento de um município mais sustentável”, declara o Secretário Carlos Alberto Biella.

Portanto, fica o convite para que você compareça à Câmara de Vereadores no dia 02 de abril. Sua presença e suas contribuições são fundamentais para enriquecer a discussão e fortalecer as ações em prol da arborização e da preservação do meio ambiente em Jataí. Não perca esta oportunidade de fazer a diferença para o nosso município.