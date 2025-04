UFJ Promove Capacitação em Automação de Tarefas com Python no Linux para Servidores de Jataí

A Universidade Federal de Jataí (UFJ), por meio do seu Programa de Formação do Servidor Público de Jataí (ProFormação), anuncia o início do curso de capacitação “Automação de Tarefas e Plotagem de Gráficos com Python no Linux” no dia 02 de abril de 2025. As inscrições para esta iniciativa se encerraram na segunda-feira, 31 de março. A seleção dos 20 participantes será realizada por ordem de inscrição, e a confirmação da vaga será comunicada através do e-mail fornecido no ato da inscrição.

A Diretoria de Acompanhamento e Desenvolvimento (DAD), vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PROPESSOAS) da UFJ, estende o convite a todos os servidores públicos de Jataí para participarem deste curso fundamental, que integra as ações do Projeto ProFormação da UFJ. Para a obtenção do certificado de conclusão, será necessário que o participante cumpra, no mínimo, 80% da carga horária total do curso.

O curso tem como público-alvo servidores e colaboradores temporários tanto da UFJ quanto de outras instituições públicas localizadas em Jataí. As aulas terão início em 02 de abril de 2025 e se estenderão até 30 de abril de 2025, com horários definidos das 08h00 às 12h00. O local de realização será o Laboratório de Informática da Biblioteca Binômino da Costa Lima, situado no Campus Riachuelo da UFJ, na Rua Riachuelo, nº 1.530, no Setor Samuel Grahan.

O objetivo principal desta capacitação é proporcionar aos participantes as habilidades necessárias para utilizar a linguagem de programação Python na automação de tarefas rotineiras e na criação de visualizações gráficas eficazes. Espera-se que, ao final do curso, os servidores estejam aptos a otimizar seus processos de trabalho, aprimorando a análise e a apresentação de dados.

O Programa de Formação do Servidor Público de Jataí – ProFormação – tem como objetivo central impulsionar o desenvolvimento dos servidores públicos que atuam no município de Jataí. A meta primordial é elevar o desempenho desses profissionais em suas respectivas funções e no cumprimento de seus compromissos institucionais. Para alcançar essa visão, a UFJ planeja diversas ações de formação ao longo de 2025.

De acordo com o Reitor da UFJ, Prof. Dr. Christiano Peres Coelho, o ProFormação representa um conjunto abrangente de ações de capacitação que a UFJ disponibiliza a todo servidor público que exerce suas atividades em Jataí, abrangendo as esferas federal, estadual e municipal. Essas ações incluem atividades de curta duração, como 4 ou 8 horas, e módulos mais extensos de 16 ou 24 horas, além de oficinas e minicursos focados em temas específicos, como linguagens simples, relações interpessoais, planilhas de Excel e outros temas relevantes. O Reitor destaca a importância desta iniciativa para evidenciar outra dimensão da Universidade, que, além da excelência em cursos de graduação e pós-graduação, também se dedica à formação em nível de extensão, possibilitando que um número significativo de pessoas possa se capacitar e, consequentemente, transformar sua atuação profissional como servidor público.

Fonte: COMUNICAÇÃO PMJ