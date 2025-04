Vereadores querem Dia para o Advogado, restaurante, ar condicionado e bancos em praça pública

Carlone propõe sessão solene para comemorar o Dia do Advogado

O vereador Carlone Assis requereu a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, celebrado anualmente em 11 de agosto. “A advocacia é muito importante para a sociedade, essencial para a defesa dos direitos e garantias individuais, além de ser fundamental na promoção da justiça e no fortalecimento do Estado Democrático de Direito”, declarou ele. “O papel do advogado é indispensável na busca por equidade, mediação de conflitos e construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. A proposta inclui a indicação de três advogados por cada vereador para serem homenageados durante a sessão”.

Abimael sugere instalação do Restaurante do Bem no Mercado Municipal

O vereador Abimael Silva solicitou ao executivo a instalação do Restaurante do Bem no Mercado Municipal Cyllenêo França. “O mercado está localizado em área de fácil acesso, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social e, além disso, o restaurante contribuiria para revitalizar o mercado, ampliar sua utilização e oferecer refeições acessíveis ou gratuitas para a população de baixa renda”, disse ele. O Restaurante do Bem é um programa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) que já opera em 15 unidades no estado. Ele oferece refeições completas ao custo simbólico de R$ 2,00 ou gratuitamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O cardápio é elaborado por nutricionistas e prioriza alimentos nutritivos e balanceados. Desde sua criação, o programa já serviu mais de 16 milhões de refeições.

Carlinhos quer ar-condicionado na UBS da Avenida Goiás

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à administração municipal a instalação de aparelhos de ar-condicionado na unidade básica de saúde da Avenida Goiás. O parlamentar destaca a necessidade urgente de melhorar as condições de conforto e temperatura na sala de espera da UBS, que atualmente não possui ventilação adequada. “A unidade atende um grande número de pacientes diariamente e enfrenta dificuldades especialmente nos meses mais quentes do ano. A ausência de climatização transforma o ambiente em um espaço desconfortável e inóspito para pacientes e funcionários”, afirmou. “Profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos, necessitam de condições mínimas para desempenhar suas funções com eficiência. A melhoria do ambiente é apontada como essencial para garantir a qualidade do atendimento prestado à população. Embora reconheça que a implementação da climatização exige investimentos financeiros, os gastos na área da saúde são indispensáveis e devem ser priorizados pelos gestores públicos. A proposta visa proporcionar maior dignidade e humanização no atendimento aos usuários do sistema público de saúde”.

Adilson reivindica bancos para praça da Catedral

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à prefeitura a instalação de bancos para descanso ao redor da Praça da Catedral, o que atenderia a diversos pedidos feitos por frequentadores. “O local recebe visitas diárias da população e os bancos proporcionariam maior comodidade e bem-estar aos cidadãos que desejam apreciar a beleza arquitetônica da Catedral Divino Espírito Santo e sua fonte interativa”, afirmou o parlamentar.