Febrace 2025 consagra estudantes do Colégio Visconde de Porto Seguro por pesquisa inovadora na área da saúde

As alunas Gabriela Goes da Cunha e Júlia Silva Djahjah ao lado do professor orientador do projeto Francisco Tupy durante a premiação da Febrace 2025

São Paulo, março de 2025 – Dois projetos inovadores de alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo (SP), foram premiados na 23ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), a mais significativa mostra de ciência e tecnologia da educação básica e técnica do Brasil. A cerimônia de premiação ocorreu em 28 de março na Universidade de São Paulo, na capital paulista. Os projetos abordam temas atuais e de grande relevância para a sociedade, como a prevenção do suicídio e o desenvolvimento de medicamentos para enfrentar superbactérias, destacando-se pela profundidade da pesquisa e pela complexidade dos métodos científicos empregados.

O projeto “R.E.A.C.T (Revolutionary Exotoxin A Combat Techniques)”, elaborado por Gabriela Goes da Cunha e Júlia Silva Djahjah, foi o grande vencedor na categoria Ciências da Saúde. As alunas desenvolveram um método inovador que possibilita a criação de fármacos mais específicos e a descoberta de inibidores mais eficientes. Elas basearam sua pesquisa em dados alarmantes, que indicam que, até 2050, uma pessoa poderá morrer a cada três segundos devido à resistência antimicrobiana, ressaltando a urgência de pesquisas biotecnológicas nesse campo.

Em outra frente, o projeto “SACI (Suicide Analytics for Counter Incidente)”, desenvolvido pelos alunos Arthur Sandre de Almeida e Andres Philipp Aeschlimann, que tem como objetivo utilizar a inteligência artificial para prevenir o suicídio, conquistou o segundo lugar na premiação na categoria Ciências Sociais e Aplicadas. Por meio da análise de variáveis demográficas, a iniciativa busca criar sistemas de visualização que gerem insights para a promoção da compreensão do fenômeno e da tomada de decisões informadas.

O Colégio Visconde de Porto Seguro é reconhecido por sua excelência em letramento digital e por fomentar o pensamento criativo e empreendedor entre seus alunos. Agora os vencedores vão se preparar para apresentar suas ideias na International Science and Engineering Fair (ISEF), realizada todos os anos, em maio, nos EUA.

Sobre o Colégio Visconde de Porto Seguro

Fundado em 1878, o Colégio Visconde de Porto Seguro é uma conceituada instituição de ensino do Brasil, com campus em São Paulo e Valinhos, que prima pela inovação educacional e pelo desenvolvimento de múltiplos talentos e competências dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, tanto no Currículo Internacional como no Currículo Bilíngue. Comprometido com uma ampla e sólida formação pluricultural e plurilinguística, conquistou diversas certificações internacionais, como o selo de Exzellente Deutsche Auslandsschule, do governo alemão, que qualifica o Porto como uma escola alemã de excelência no exterior; a da Fundação Alemã Casa do Pequeno Cientista e a da Rede de Escolas Associadas da Unesco. Em 2022, passou a ser reconhecido como uma Escola Internacional, conforme o termo de acordo internacional com o governo da Alemanha.