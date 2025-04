Grupo Equatorial abre inscrições para o Programa Escola de Eletricistas 2025 

Goiânia, abril de 2025 - O Grupo Equatorial anuncia a abertura das inscrições para a edição 2025 do Programa Escola de Eletricistas, que oferece qualificação gratuita para quem deseja ingressar no setor de distribuição de energia elétrica. Neste ano, serão 400 vagas disponibilizadas entre os estados onde o grupo atua.

Em Goiás, serão 100 vagas para as cidades de Goiânia, Anápolis, Quirinópolis e Luziânia, com capacidade de 25 alunos por turma. Os cursos serão ministrados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O edital já está disponível no site https://escoladeeletricistaseqtl.com.br, e as inscrições podem ser realizadas até 30 de abril.

O presidente da Equatorial Goiás, Lener Jayme, destaca o trabalho que a companhia tem desenvolvido no Estado em dois anos de atuação. “Em um curto período, já estamos realizando a terceira edição de um projeto importante para o Grupo Equatorial e para a sociedade, porque promove a capacitação profissional gratuita e de qualidade e, consequentemente, autonomia econômica entre os participantes. Além de suprir com a demanda crescente de profissionais no setor de energia”, afirma.

Para o presidente, outro ponto importante é o fato de as turmas serem mistas, para um setor majoritariamente masculino, ter vagas para mulheres contribui para a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo.

Sobre o programa

O Escola de Eletricistas é voltado para jovens e adultos com idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva nas categorias "B" ou "C". As oportunidades contemplam diversos municípios dos estados do Amapá, Alagoas, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul. A seleção dos candidatos seguirá um processo estruturado, sem vínculo empregatício, e os aprovados em todas as etapas serão convocados para a formação.

Novidades da edição 2025

Nesta edição, o programa trará como diferencial a oferta de novos cursos de qualificação técnica, além de um acompanhamento de empregabilidade. O objetivo é mapear a trajetória profissional dos alunos formados e identificar oportunidades de aprimoramento.

Segundo Alessandra Silvestre, Superintendente de Atração Desenvolvimento e Cultura do Grupo Equatorial, o principal propósito do Escola de Eletricistas é capacitar profissionais para atuar no setor de energia elétrica, promovendo a inserção qualificada no mercado de trabalho e impulsionando a transformação social. “Nosso projeto transforma vidas ao estimular a empregabilidade e potencializar o desenvolvimento profissional dos participantes. Por meio da educação e da qualificação, criamos oportunidades para que cada aluno descubra e alcance seu pleno potencial”, destaca Alessandra.

Metodologia e etapas do processo seletivo

O curso terá uma carga horária semanal de 40 horas, totalizando 520 horas de capacitação técnica, incluindo 112 horas voltadas ao desenvolvimento comportamental. A trilha de aprendizado busca fortalecer habilidades como raciocínio lógico, comunicação, relacionamento interpessoal e planejamento de carreira. O programa também oferta uma bolsa de estudos, para auxiliar os alunos durante o período do curso.

O processo seletivo será realizado em etapas eliminatórias e classificatórias. A lista de candidatos aptos para a participação no programa será divulgada no site https://escoladeeletricistaseqtl.com.br, conforme o cronograma estabelecido no edital de cada município.

Escola de Eletricistas em números

Desde sua criação, em 2022, o Programa Escola de Eletricistas do Grupo Equatorial já formou 1.607 profissionais para atuar no setor elétrico, dos quais 833 foram contratados, em última pesquisa e mapeamento de contratação realizado em fevereiro de 2025. Dessa forma, a iniciativa continua impulsionando a empregabilidade e fortalecendo a formação de profissionais qualificados.

O programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente aos seguintes:

ODS 4 – Educação de qualidade

ODS 1 – Erradicação da pobreza

ODS 5 – Igualdade de gênero

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 10 – Redução das desigualdades

Com essa iniciativa, o Grupo Equatorial reforça seu compromisso com o desenvolvimento social e a construção de um futuro mais inclusivo e sustentável.