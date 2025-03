Claudia Vieira e Maria Eugênia encerram Circuito Musical nos IFs Goianos com shows gratuitos em Morrinhos, Catalão e Cristalina

Cláudia Vieira e Maria Eugênia, duas das mais consagradas vozes da música em Goiás, encerram nas próximas semanas um circuito musical por unidades do Instituto Federal Goiano. No dia 1º de abril a apresentação será no IF de Morrinhos às 12 horas. No dia 9 de abril, às 19 horas, o IF de Catalão recebe o show no Teatro Cotec. No dia 15 de maio, às 14 horas, o IF de Cristalina recebe o último show do circuito. Todas as apresentações são gratuitas. A turnê pelo interior do estado conta com o patrocínio da Equatorial Energia, por meio do Programa Goyazes, viabilizado pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo de Goiás.

O circuito teve início em outubro de 2024 e contempla 12 municípios do interior do estado: Campos Belos, Posse, Urutaí, Ipameri, Rio Verde, Iporá, Hidrolândia, Trindade e Ceres. Sob a direção de Luiz Chaffin, o circuito conta com uma banda formada por músicos do mais alto gabarito, compondo o acompanhamento das cantoras, como Sérgio Pato na percussão, Marcelo Maia no Baixo, Front Júnior no violão e guitarra, além do próprio Luiz Chaffin, que dirige o espetáculo, mas também se apresenta no violão e guitarra. A turnê tem como objetivo difundir a arte e a música goiana, levando uma produção artística local em diferentes regiões do estado. A produção é de Adriana Parreira.

O projeto visa não apenas aproximar o público do interior do estado da produção musical local, mas também proporcionar maior visibilidade aos artistas, contribuindo para a ampliação de sua audiência e incentivando a descentralização das ações culturais em Goiás.

O encontro natural entre vozes muito diversas

O repertório do espetáculo relembra grandes clássicos da música popular brasileira e goiana, oferecendo ao público uma experiência musical de alta qualidade e também muito gostosa de ser apreciada, com músicas criadas por compositores de nosso estado, como “Mentira Morena”, de Horton Macedo e Carlos Brandão, “Tempero de Hortelã”, de Dulce Abreu, ou “Parece”, de João Caetano e Otávio Daher.

Além disto, a seleção também relembra grandes clássicos da música nacional, como “Baila Comigo”, de Rita Lee, “A Seta e o Alvo”, de Paulinho Moska, e “A Novidade”, de Gilberto Gil. Até mesmo Roberto Carlos entra nessa mistura gostosa, de músicas que fazem o público cantar junto, independente da idade.

Segundo Maria Eugênia e Claudia Vieira, as intérpretes que dão vida aos arranjos do maestro Chaffin, esse é um show gostoso de cantar e de se ouvir, sendo esse prazer algo nítido durante toda a apresentação. Sobre isso, elas comentam: “Geralmente, cantar em parceria exige uma divisão muito bem definida entre as vozes, mas entre nós (Claudia e Maria Eugênia), acontece algo surpreendente, delicioso. Porque apesar de termos maneiras muito diferentes, estilos diferentes, a gente consegue chegar uma na outra e dividir interpretação de uma maneira muito natural. Confesso que eu pensei que é uma coisa inédita, gostosa de ouvir e de cantar. E esse prazer, eu acho que aparece nesse show.

A formação de público entre estudantes

Sobre as apresentações serem feitas para o público dos Institutos Federais Goianos e suas comunidades, as cantoras ainda explicam:

“E esse show foi muito bem pensado, para um público muito especial, de jovens e adultos que estão estudando, fazendo suas carreiras no IF, que é um lugar tão especial para a formação humana. Eu acho que esse show é bem marcante, tanto para as nossas carreiras, como para a história da música em nosso estado. Goiás precisa conhecer mais os próprios artistas, as próprias músicas, valorizar mais sua riqueza cultural. Então eu sinto que esse espetáculo é muito bem colocado numa época em que há essa necessidade. Além de ser um show com um grupo perfeito de músicos e técnicos. Está delicioso!.”

As apresentações em cada município reforçam o compromisso do projeto com a democratização do acesso à cultura e a valorização do patrimônio artístico-cultural goiano, proporcionando um encontro entre artistas e comunidade em um formato acessível.

REPERTÓRIO COMPLETO DO SHOW:

Mentira Morena (Horton Macedo/Carlos Brandão)

Baila Comigo (Rita Lee)

Tempero de Hortelã (Dulce Abreu)

Parece (João Caetano/Otávio Daher)

Amor, meu grande amor (Ângela Ro Ro)

Tua Boca (Itamar Assunção)

A Seta e o Alvo (Paulinho Moska)

Baby (Caetano Veloso)

A Novidade (Gilberto Gil)

Vaca Profana (Caetano Veloso)

Mania de Você (Rita Lee)

Lanterna dos Afogados (Herbert Viana)

Esotérico (Gilberto Gil)

Agora Só Falta Você (Rita Lee)

É Preciso Saber Viver (Roberto Carlos)