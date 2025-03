Goiás abriu 20,5 mil novos empregos formais em fevereiro

Resultado foi positivo nos cinco setores avaliados no estado. No país como um todo, são 432 mil vagas com carteira assinada no mês e o estoque chegou a 47,7 milhões

O estado de Goiás registrou, em fevereiro, um saldo de 20,5 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 98,1 mil admissões e 77,5 mil desligamentos no mês. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram divulgados nesta sexta-feira, 28 de março, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado é positivo também para o primeiro bimestre do ano, período em que o estado soma 34,9 mil novas vagas formais. Já nos últimos 12 meses, o saldo registrado em Goiás é de 63 mil empregos. O estoque, ou seja, a quantidade total de pessoas formalizadas trabalhando no estado, chegou a 1,6 milhão de pessoas.

Em fevereiro, Goiás marcou um desempenho positivo em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O destaque foi o setor de Serviços, que terminou o mês com um saldo de 9.474 vagas. Na sequência aparecem os da Agropecuária (4.194), da Indústria (2.940), do Comércio (2.496) e da Construção (1.480).

No estado, as novas vagas com carteira assinada foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino (12.982). Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas (13.657) com as vagas em Goiás. Jovens entre 18 e 24 anos são o grupo com maior saldo de vagas no estado: 7.731.



MUNICÍPIOS – A capital Goiânia foi o município com melhor saldo no estado em fevereiro, com 5.945 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 564,9 mil empregos formais ativos. Na sequência dos municípios goianos com melhores desempenhos no mês de fevereiro aparecem Anápolis (1.154), Rio Verde (954), Aparecida de Goiânia (904) e Cristalina (937).

Vagas formais geradas em fevereiro na série histórica do Novo Caged

NACIONAL — O Brasil gerou 431,9 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. É o número mais expressivo para o mês da série histórica do Novo Caged. O resultado é superior às 307 mil vagas de fevereiro de 2024, às 252 mil registradas no mesmo mês em 2023, às 353 mil de 2022, às 397 mil de 2021 e às 217 mil de 2020.

O resultado de fevereiro é fruto da diferença entre o total de 2,5 milhões de pessoas admitidas e 2,1 milhões de desligamentos em todo o país. Com os números registrados em janeiro e fevereiro, o país acumula saldo de mais de meio milhão de vagas formais no ano: 576 mil. Em relação ao estoque total de pessoas empregadas no país, o Brasil registra 47,7 milhões de empregos formais, crescimento de 0,91% em relação a janeiro.

No mês, todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas registraram números positivos no país. Destaque para o setor de Serviços, que respondeu pela criação de 254,8 mil vagas. Em seguida aparecem Indústria (69,8 mil), Comércio (46,5 mil), Construção (40,8 mil) e Agropecuária (19,8 mil).

ESTADOS — São Paulo liderou o ranking das 26 Unidades da Federação com saldos positivos de empregos formais em fevereiro. O estado registrou 137,5 mil novos postos com carteira assinada. Minas Gerais, com 52,6 mil, e Paraná, com 39,1 mil, completam o trio dos estados com maior saldo. Apenas Alagoas apresentou queda em fevereiro, com -5,4 mil vagas.

Divisão das vagas formais em fevereiro por regiões e estados

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República