'Muito irritado': a mudança de tom de Trump sobre Putin e o cessar-fogo na Ucrânia

Trump e Putin em encontro em 2019, no Japão © REUTERS/Kevin Lamarque

James Landale e Phil McCausland - BBC News

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está "muito irritado" e "furioso" com o presidente russo, Vladimir Putin, após semanas tentando negociar um cessar-fogo na Ucrânia.

Em uma entrevista à emissora NBC News neste domingo (30/3), o presidente afirmou estar irritado com Putin por atacar a credibilidade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e ameaçou impor uma tarifa de 50% sobre os países que comprassem petróleo russo, caso ele não concordasse com o cessar-fogo.

"Se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo para parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que a culpa foi da Rússia - o que pode não ser... Eu vou impor tarifas secundárias... sobre todo o petróleo vindo da Rússia", disse ele.

Os comentários marcam uma mudança no tom de Trump em relação a Putin e Rússia.

A Casa Branca não respondeu a pedidos de esclarecimentos.

Até agora, Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo apenas para um cessar-fogo na região do mar Negro, que banha os dois países.

Líderes europeus estavam preocupados que Trump estivesse se aproximando de Putin enquanto as negociações para um cessar-fogo na Ucrânia continuavam.

Nas últimas seis semanas, Trump criticou Zelensky no Salão Oval e exigiu várias concessões do presidente ucraniano. Por sua vez, ele bajulou Putin e cedeu em grande parte às exigências do presidente russo.

Isso parece ser uma mudança em relação a essa dinâmica. É a primeira vez que os Estados Unidos ameaçam seriamente a Rússia com consequências por retardar as negociações de cessar-fogo, o que parece colocar a responsabilidade diplomática de volta nas mãos de Moscou.

A NBC News informou que, em uma entrevista telefônica de 10 minutos, Trump disse que estava muito irritado quando Putin criticou a credibilidade da liderança de Zelensky, embora o próprio presidente tenha chamado o líder ucraniano de ditador e exigido que ele realizasse eleições.

"Você poderia dizer que eu estava muito irritado, furioso, quando... Putin começou a questionar a credibilidade de Zelensky, porque isso não está indo no caminho certo", disse Trump.

Putin sugeriu há alguns dias que o governo da Ucrânia deveria ser temporariamente colocado sobre controle das Nações Unidas, no lugar de Zelensky.

"Nova liderança significa que você não vai ter um acordo por muito tempo", acrescentou Trump.

Ao falar sobre Putin, Trump disse que o Kremlin sabia de sua raiva, mas observou que ele tinha "um relacionamento muito bom" com o líder russo e que "a raiva dissipa rapidamente... se ele fizer a coisa certa".

Se a Rússia não cumprir o cessar-fogo, Trump ameaçou atacar mais a economia russa, caso acreditasse que a culpa fosse de Putin.

"Haverá uma tarifa de 25% sobre o petróleo e outros produtos vendidos nos Estados Unidos, tarifas secundárias", disse Trump, observando que as tarifas sobre a Rússia seriam aplicadas em um mês, caso não houvesse um acordo de cessar-fogo.

As tarifas secundárias poderiam chegar a até 50% sobre os produtos que entram nos EUA de países que ainda compram petróleo da Rússia. Os maiores compradores são, de longe, China e Índia.

Zelensky escreveu nas redes sociais após a entrevista que "a Rússia continua procurando desculpas para prolongar ainda mais esta guerra".

Ele disse que "Putin está jogando o mesmo jogo que joga desde 2014", quando a Rússia anexou unilateralmente a península da Crimeia.

"Isso é perigoso para todos - e deve haver uma resposta apropriada dos Estados Unidos, Europa e de todos os nossos parceiros globais que buscam a paz".

Trump disse que falaria com Putin nesta semana.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala de seu vizinho, a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Atualmente, controla cerca de 20% do território ucraniano.

Mais de 100 mil pessoas lutando pelo exército russo já morreram, à medida que a guerra na Ucrânia entra no quarto ano, segundo dados analisados pela BBC Rússia, o grupo de mídia independente Mediazona e voluntários que têm contado as mortes desde fevereiro de 2022.

A Ucrânia atualizou suas cifras de vítimas pela última vez em dezembro de 2024, quando o presidente Volodymyr Zelensky reconheceu 43 mil mortes ucranianas entre soldados e oficiais. Analistas ocidentais acreditam que essa cifra seja subestimada.

Terceiro mandato?

Na mesma entrevista, Trump disse que não estava "brincando" quando afirmou que não descartava buscar um terceiro mandato na Casa Branca, apesar de ser proibido pela Constituição dos EUA.

"Muitas pessoas querem que eu faça isso", disse Trump. "Mas, quero dizer, basicamente digo a elas que ainda temos um longo caminho pela frente."

Preço de carros

Donald Trump também disse que "não poderia estar menos preocupado" se os fabricantes de carros aumentarem os preços após a implementação de suas tarifas de 25% sobre veículos fabricados no exterior.

Alguns analistas alertaram que as cobranças de importação de Trump podem levar à paralisação temporária de parte da produção de carros nos EUA, com preços mais altos repassados aos consumidores americanos.

Na quarta-feira, Trump anunciou novas tarifas de 25% sobre carros e peças de carros que entram nos EUA, com início em 2 de abril. As cobranças para empresas que importam veículos são esperadas para 3 de abril, e os impostos sobre peças devem começar em maio ou depois.

Quando perguntado sobre qual seria sua mensagem para os chefes das montadoras, ele respondeu: "A mensagem é parabéns. Se você fabricar seu carro nos Estados Unidos, você vai ganhar muito dinheiro."