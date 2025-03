Grupo L’Oréal no Brasil lança terceira edição do “L’Oréal Recruta Diversidade” com vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Rio de Janeiro, março de 2025 – Cerca de 17 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência. Apesar disso, de acordo com o IBGE, 7 em cada 10 delas estão fora do mercado de trabalho no Brasil. Em mais uma ação que reafirma o seu compromisso com a construção de um mercado de trabalho mais inclusivo e representativo, o Grupo L’Oréal no Brasil anuncia a terceira edição do programa L’Oréal Recruta Diversidade. Em parceria com a consultoria especializada Michael Page, a companhia dedicará vagas exclusivas na área comercial para pessoas com deficiência.

Neste ano, o programa amplia o número de vagas para ainda mais estados do Brasil, incluindo regiões como Sul, Nordeste e Centro-Oeste, com disponibilidade para cargos como executivo de vendas, consultor de vendas, promotor, entre outros. A iniciativa abrange também os reabilitados do INSS, que são elegíveis para se candidatar às vagas. Além de recrutar novos profissionais, o objetivo da empresa é contribuir para a inclusão produtiva dessa população.

“Temos uma forte crença de que as empresas devem ser parte da solução dos desafios que a sociedade enfrenta, e acreditamos que promover oportunidades é uma importante forma de impactar positivamente. Por isso, seguimos fortalecendo o L’Oréal Recruta Diversidade, reafirmando o nosso compromisso em promover acesso e inclusão”, destaca Anne Jacobson, Diretora de Talent Acquisition & Management do Grupo L’Oréal no Brasil.

Com a diversidade no centro do negócio, a companhia tem construído uma estratégia ativa para transformar positivamente o mercado e a sociedade. Recentemente, a empresa anunciou parceria com a Rede Empresarial de Inclusão Social (REIS), instituição especializada em reunir e mobilizar empresas a fim de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A fim contribuir com o desenvolvimento profissional dessa população, por meio da sua divisão de Grande Público, também lançou um programa voltado para a formação e mentoria, “Beleza de Ser Você”.

“A diversidade é a nossa licença para operar. Por meio de uma agenda interseccional, queremos ser uma das líderes de beleza mais inclusivas do Brasil e contribuir para a transformação de todo o mercado e sociedade. Essa é uma das iniciativas que fortalece o nosso compromisso inegociável de promover um mercado de trabalho mais representativo e inclusivo”, reforça Eduardo Paiva, Diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L’Oréal no Brasil.

Inscrições

As inscrições para o “L’Oréal Recruta Diversidade” vão até o dia 31/03 e podem ser feitas clicando aqui , com o evento acontecendo no dia 07 do mesmo mês. Para a candidatura, os únicos pré-requisitos são:

- Ser maior de 18 anos

- Ter Ensino Médio completo