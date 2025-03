2ª Conferência Internacional UNEM DATAGRO sobre Etanol de Milho

Cuiabá, MT – No dia 3 de abril de 2025, Cuiabá (MT) receberá a 2ª Conferência Internacional sobre Etanol de Milho, organizada pela União Nacional do Etanol de Milho (UNEM) e pela DATAGRO. O evento reunirá produtores, investidores, autoridades e especialistas para discutir o papel crescente do etanol de milho na matriz energética brasileira.

Os debates estarão voltados para análises de mercado, avanços tecnológicos e estratégias para o desenvolvimento sustentável e competitivo de toda a cadeia produtiva.

Ao longo de seis painéis, a conferência abordará temas como o impacto da Lei do Combustível do Futuro, RenovaBio e MOVER, além das oportunidades para exportação de etanol de milho e novos mercados para biocombustíveis. O evento também trará discussões sobre eficiência energética e ambiental, padronização e certificação de produtos, bem como estratégias de investimento e financiamento para o setor.

A primeira edição, realizada em 2024, reuniu mais de 500 convidados e se destacou como um espaço estratégico para debates sobre o futuro do etanol de milho. A edição de 2025 contará também com transmissão ao vivo.