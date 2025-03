Jataí: Drones são usados para identificar focos do Aedes Aegypti no setor central da cidade

A Prefeitura de Jataí, por meio do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE), da Secretaria Municipal de Saúde, em Parceria com o 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, implementou uma ação inovadora para combater o mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. Essa iniciativa foi realizada pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) da Secretaria Municipal de Saúde, destacando a importância da saúde pública na cidade.

A utilização de drones permitiu que a equipe sobrevoasse o Setor Central de Jataí, facilitando a identificação de focos do mosquito em áreas de difícil acesso. Essa tecnologia representa um avanço significativo nas estratégias de combate a endemias, permitindo uma abordagem mais eficaz e abrangente na detecção de potenciais criadouros do mosquito.

Durante a operação, foram identificados diversos locais com condições propícias para a proliferação do Aedes Aegypti, como calhas entupidas, fachadas com água acumulada, caixas d’água abertas e terrenos baldios com lixo. Um total de aproximadamente 12 locais irregulares foi registrado, evidenciando a necessidade de ações corretivas imediatas para mitigar os riscos à saúde da população.

As orientações sobre as irregularidades encontradas foram prontamente repassadas aos responsáveis, e medidas corretivas já estão sendo implementadas. Essa ação demonstra a proatividade das autoridades locais em garantir a saúde e bem-estar da comunidade, além de reforçar a importância da colaboração entre diferentes instituições.

A Supervisora Geral de Endemias, Luciana Alves dos Santos, e o Sargento Bombeiro Assis, destacaram a relevância da parceria entre o NVE e o Corpo de Bombeiros, enfatizando que essa integração é fundamental para o sucesso das iniciativas de saúde pública em Jataí. A ação não apenas visa combater o mosquito, mas também promover a conscientização da população sobre a importância da prevenção.

Jataí, Desenvolvimento e Coração

COMUNICAÇÃO PMJ