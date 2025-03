Expositores da bauma 2025 traçam caminhos para neutralidade de carbono

Mais de 3500 expositores, de 57 países, apresentarão conceitos e tendências para o mercado de máquinas e equipamentos para construção e mineração nos próximos anos, durante a bauma 2025, principal feira do setor no mundo. Entre os dias 7 e 13 de abril, os cerca de 500 mil visitantes esperados conhecerão os caminhos que estão sendo traçados pela indústria e pela cadeia de fornecedores para alcançar um crescimento ainda mais sustentável.

Confira alguns lançamentos antecipados pelos expositores no bauma Media Dialog, realizado em fevereiro, em Munique. Essas marcas foram expositoras da da M&T Expo 2024 – part of bauma NETWORK, principal feira de máquinas e equipamentos para construção e mineração da América Latina:

Ammann

A Ammann levará diversos lançamentos, incluindo equipamentos de compactação leve, como o compactador eATR 68, que proporciona impacto no solo próximo ao seu equivalente à gasolina, os novos eAPF 15/40 e eAPF 15/50, que geram zero emissões, e o compactador de Placa Vibratória Reversível e-Drive, eAPR 20/40; equipamentos de compactação pesada, como o rolo compactador tandem eARX 26-2, que possui um acionamento totalmente elétrico, podendo operar por até 10 horas sem recarga, e pavimentadora eABG 4820 Paver, atualmente a maior pavimentadora elétrica do mercado, que possibilita colocar 1200 toneladas de asfalto em um dia, e reduzir as emissões de CO 2 em 70%. Na área de concreto, um destaque será a Usina de mistura de concreto CBS Elba, projetada para aplicações de média a alta capacidade, produz até 200 m³ de concreto por hora. Os visitantes poderão conhecer também os primeiros avanços da participação da marca no projeto Autonomous Operation Cluster (AOC).

Bobcat

A Bobcat lançará as miniescavadeiras de 1-2 t e mostrará a mais recente atualização da miniescavadeira E88. Também trará os conceitos de carregadeira autônoma RogueX e RogueX2, o conceito de manipulador telescópico elétrico TL25.60e e máquinas elétricas como as carregadeira compacta T7X e a primeira carregadeira skid-steer totalmente elétrica do mundo, a S7X, e as miniescavadeiras elétricas E10e e E19e. A nova geração de miniescavadeiras de 1-2 t inclui os modelos E16, E17z, E19 e E20z. A linha oferece novos níveis de desempenho e recursos, um visual novo e vem com novos recursos avançados, até agora disponíveis apenas em escavadeiras maiores. A miniescavadeira E88 oferece maior conforto ao operador, com a cabine Fritzmeier, que possui abertura e fechamento aprimorados de janelas e para-brisas, redução de ruído e vibrações, bem como recursos e opções padrão adicionais.

Bomag

A Bomag mostrará a nova geração de estabilizadoras de solo e recicladoras: os dois modelos RS 600-2 (Tier 3) e RS 650-2 (Tier 4/Nível 5) se caracterizam por um rendimento diário acima da média, confiabilidade e concepção ergonômica. As recicladoras e estabilizadoras podem ser usadas para reciclagem a frio, estabilização do solo e melhoramento do terreno para construção. A nova placa vibratória BR 95 é ideal para compactação em áreas de trabalho restritas, em jardinagem e paisagismo e em terraplenagem, enquanto o novo compactador vibratório monocilíndrico autopropulsado BW 177 BVO-5 PL é adequado para inúmeras aplicações em canteiros de obras de pequena e média dimensão para a compactação de solos. Outros destaques serão a nova geração do compactador vibratório multiuso Bomag BMP 8500 com telecomando de rádio e o aplicativo para documentação em tempo real dos resultados do canteiro de obras: BOMAP Pave, que permite conectar vibroacabadoras e compactadores de asfalto podem em rede, em um sistema aberto e independente do fabricante.

Case Construction Equipment

A Case Construction Equipment mostrará uma ampla gama de soluções, com foco em combustíveis alternativos, automação e conectividade. Novas carregadeiras de rodas, miniescavadeiras, retroescavadeiras e escavadeiras estarão em exposição e foram projetadas para fornecer eficiência operacional, redução de custos operacionais minimizados e menor impacto ambiental. Um destaque será a introdução de sistemas avançados de assistência ao motorista para carregadeiras de roda, que foram desenhados para aumentar a segurança, eficiência e produtividade no local de trabalho. Os novos sistemas incluem visibilidade aprimorada, percepção de obstáculos e riscos, assistência de direção baseada em IA e operações de carregador semi a totalmente autônomas. Já os modelos elétricos de emissão zero resultam em menor consumo de energia, operação mais silenciosa e custos de manutenção reduzidos. A marca ainda mostrará a tecnologia avançada de monitoramento remoto, fornecendo assistência remota à máquina.

Caterpillar

No estande da Zeppelin, distribuidor da Caterpiilar, estarão em exposição diversas máquinas elétricas inovadoras, incluindo a carregadeira de rodas CAT 906e. Equipado com um sistema de 300 volts e uma bateria de íons de lítio, resulta em uma operação sem emissões e com baixo ruído. Seu design compacto e alta manobrabilidade o tornam ideal para trabalhar em áreas com ruído e ambientalmente sensíveis, bem como em ambientes internos. Já o gerador CAT XQP 115 atende aos padrões de emissão Euro V e oferece uma potência nominal de 115 kVA. Pode ser adaptado a diferentes requisitos e aplicações regionais, alternando entre 50 e 60 Hz. Equipado com um motor diesel CAT C4.4 e um design robusto e galvanizada, foi projetado para uso móvel em canteiros de obras. Ele também possui um painel de controle à prova de som para maior facilidade de uso.

Develon

A Develon exibirá sua visão para máquinas autônomas, com o "Real X", que possibilita que as mais recentes escavadeiras inteligentes da marca realizem um conjunto completo de tarefas autônomas, incluindo abertura de valas, terraplenagem em massa e carregamento de caminhões. A tecnologia permite que a mesma escavadeira seja operada no modo autônomo, modo de controle remoto ou no modo de operação normal do joystick. Outros sistemas serão apresentados, com o Smart Around View Monitoring (SVAM) que melhora a segurança ao operar equipamentos que empregam tecnologia de detecção de objetos com base em IA. A miniescavadeira elétrica DX23E-7, que deve ser lançada no final deste ano, apresenta uma cabine espaçosa e é alimentado por uma opção de bateria de íons de lítio de 32 kWh/40 kWh. Já a escavadeira de rodas BEV Zero-Emission de 14 toneladas ainda em desenvolvimento será outro destaque no estande. Duas novas escavadeiras de esteira pesadas inteligentes, que serão reveladas na bauma, combinam dez tecnologias inovadoras.

Herrenknecht

Um dos destaques da Herrenknecht será o Sistema de Ampliação de Túneis (TES), que permite a renovação e ampliação seguras de antigos túneis ferroviários enquanto as operações ferroviárias continuam. O sistema serve simultaneamente como um transportador para escavação e trabalho de segurança, bem como um invólucro de proteção para o tráfego ferroviário O sistema consiste em três partes: a seção frontal protege o túnel e a ferrovia do colapso e da queda de rochas. As duas seções traseiras formam a área de trabalho. A seção do meio carrega o equipamento necessário, como sondas de perfuração telescópicas, martelo hidráulico e sistema de concreto projetado para escavação e trabalho de fixação. O pórtico abriga a logística de produção com agregados, compressores, sistemas de ventilação e extração de pó, eletricidade e armazenamento de materiais.

Hyundai

A Hyundai Construction Equipment terá seu conceito de escavadeira de rodas movida a célula de combustível de hidrogênio HW155H apresentada na bauma. O equipamento de 15 toneladas combina recursos on e off-road, tornando a escolha ideal para o uso do hidrogênio. A máquina usa a célula de combustível para alimentar um motor elétrico, que então aciona o sistema hidráulico. O armazenamento de hidrogênio a bordo tem capacidade para permitir oito horas completas de operação, com reabastecimento levando entre 10 e 20 minutos. Duas células foram projetadas, criando 30 kW e 50 kW de energia, com o HW155H usando uma combinação de células de combustível para fornecer 70-100 kW de energia. Essas células de combustível seriam adequadas para uma variedade de máquinas. Outros destaques serão a HX19e, primeira miniescavadeira elétrica a bateria, o HW250A MH, manipulador de materiais dedicado para as indústrias de reciclagem e manuseio de resíduos, e o HD130A, escavadeira de médio porte, com variedade de tecnologias inteligentes.

Komatsu

Com 34 máquinas em exposição, a Komatsu apresenta 13 novas máquina, como PC220LCi-12, escavadeira com recursos iMC 3.0. Sua cabine busca maximizar o conforto do operador, e soluções de conectividade facilitam o trabalho. Outros destaques são as novas carregadeiras de rodas Dash 11 WA475-11 e WA485-11, com capacidade de carga útil e caçamba significativamente maiores, atendendo aos padrões de emissões Euro V com um filtro de partículas diesel de longa duração. Para mineração, a marca mostrará a escavadeira hidráulica PC7000-11E com alimentação elétrica, que resulta em durabilidade, confiabilidade e desempenho. Para a área urbana, estarão a nova minicarregadeira de 4 toneladas e uma carregadeira compacta de esteira de 5 toneladas. Na linha de máquinas elétricas, a PC33E-6, bem como a pré-produção PC20 Electric e PC26 Electric, estarão em demonstração. Destaque ainda para os pilotos de mercado PC138E-11 e PC210LCE-11, acompanhados por algumas máquinas conceituais.

Kubota

A Kubota lança a carregadeira compacta de esteiras SVL75-3 no mercado europeu. Equipada com motor Kubota de 74 HP, que oferece torque para lidar com uma ampla gama de tarefas, incluindo escavação, nivelamento, manuseio de materiais e despejo, apresenta tecnologia avançada para agilizar as operações e melhorar a eficiência do operador. Serão apresentadas também as novas U17-5 e U18-5, miniescavadeiras na faixa de 1,5 a 2 toneladas e giro zero da cauda. A U17-5 apresenta uma série de atualizações que aumentam a eficiência, o desempenho e o conforto do operador, como o novo tanque de combustível de 20 L, que é 5% maior do que seu antecessor, juntamente com o recurso de marcha lenta automática que contribui para menor consumo de combustível. O novo U18-5 é um modelo de braço longo e possui um design de contrapeso traseiro revisado e trem de pouso que adicionou 67 kg do modelo anterior (U17-3a). Apesar de uma cauda um pouco mais longa (30 mm), ele mantém sua configuração de giro de cauda zero, oferecendo estabilidade e flexibilidade.

Liebherr

Mais de 70 soluções da Liebherr estarão em exposição. Na área de terraplenagem, destaque para a estreia mundial do T 38-7s – a nova geração 6 do manipulador telescópico – e para a entrada na classe de 8 metros com o T 48-8s. Em tecnologia de concreto, na nova série de construção Mobilmix, estará um misturador de eixo duplo de 4 m³, cujas melhorias na tecnologia de acionamento reduzem o consumo de energia em até 30% e aumentam a precisão da pesagem, permitindo uma economia de até 8 kg de cimento para cada metro cúbico de concreto. Os visitantes poderão ver ainda uma máquina autônoma, elevadores semiautomáticos, produtos totalmente controlados e o guindaste de montagem rápida da série K. A marca também mostrará a primeira carregadeira de rodas Liebherr movida a hidrogênio, o caminhão de mineração autônomo e movido a bateria T 264, o guindaste sobre esteiras LR 1300.2 SX, alimentado por um motor elétrico de 438 kW e sua bateria de 392 kWh pode fornecer até 13 horas de operação com uma única carga, dependendo da aplicação.

LiuGong

A LiuGong demonstrará suas soluções sustentáveis ao expandir seu portfólio de veículos elétricos a bateria. As novas carregadeiras de rodas da série T elevam a experiência do operador em termos de visibilidade, conforto e controle. As sete primeiras máquinas da linha estarão expostas: 820T HST, 838T, 842T, 848T, 856T, 870T e 890T. A nova motoniveladora elétrica a bateria 4280DE de 24 toneladas será outro lançamento. Já o caminhão de mineração DR50CE totalmente elétrico tem peso bruto carregado de 85 toneladas. Ainda para as áreas de mineração e pedreiras, haverá a nova escavadeira de 75 toneladas, a 975F e a nova carregadeira de 9 toneladas, a 890T. Para área de demolição: a nova 9018FE é uma escavadeira elétrica compacta ideal para projetos de demolição em ambientes internos, a escavadeira compacta atualizada 909ECR, com uma lança de 2 peças, o 924FE, uma máquina totalmente elétrica com cabine alta, o 933F com lança reta e cabine basculante e o 995FDM com um pulverizador de 12 toneladas.

Manitowoc

A Manitowoc exibirá 12 guindastes e apresentará novos produtos e tecnologias. Os primeiros guindastes todo-terreno híbridos plug-in, o Grove GMK5150L-1e e o GMK5150XLe, possuem capacidade de 150 t existentes combinados com uma nova superestrutura totalmente eletrificada, resultando em operações de elevação mais eficientes, silenciosas e sustentáveis. Com cerca de 180 kWh de energia, os guindastes podem facilmente realizar várias tarefas diárias. O novo guindaste de torre de lança oscilante MR 309 possui capacidade máxima que variam de 16 t ou 25 t; uma lança de 60 m; e uma capacidade de ponta de 3,4 t. Já o guindaste automontável Igo M 24-19 é ideal para novas construções e reformas residenciais. O novo modelo apresenta um design compacto, medindo apenas 11,83 m de comprimento quando dobrado, permitindo fácil acesso a canteiros de obras estreitos e restritos. O estande ainda contará com as plataformas Grove CONNECT™ e Potain CONNECT™, e com demonstrações do novo Potain CONNECT™Assist, um aplicativo habilitado para 4G que melhora a experiência do usuário.

NLMK

A NLMK apresentará sua mais recente inovação: INTHINITY, um novo padrão em tecnologia de laminação que que garante altíssima precisão de espessura para todas as chapas de aço abaixo de 15 mm. Esse avanço decorre do laminador de acabamento de quatro suportes, equipado com controle de espessura hidráulico e sensores de última geração. Os fabricantes de equipamentos se beneficiam de consistência superior e tolerâncias mais rígidas, garantindo melhor conformação, soldagem e desempenho geral. Para as aplicações mais exigentes, o INTHINITY+ amplia a precisão, oferecendo tolerâncias ultrarrígidas — um requisito essencial para componentes críticos, como lanças de guindastes telescópicos. A empresa mostrará ainda o QUARD PRO, aço resistente ao desgaste de nova geração, e QUEND 1300, aço estrutural de alta resistência projetado para aplicações de elevação. Já Q Calculator é uma ferramenta projetada para ajudar os fabricantes a determinar os parâmetros de processamento ideais para corte, soldagem, dobra e usinagem de graus de aço QUARD e QUEND.

Palfinger

A PALFINGER levará seu portfólio completo de soluções de elevação, serviços e as últimas inovações, como o guindaste carregador PK 880 TEC, que combina tecnologia com as mais recentes soluções CONNECTED plus+ para oferecer a melhor precisão e desempenho de elevação. Ele será exibido com equipamentos avançados, incluindo o garfo de guindaste inclinável recém-introduzido, o novo controle remoto por rádio P6 e a unidade de energia elétrica EPU40 que permite que o guindaste seja operado em áreas sensíveis a emissões e ruído. A nova linha TEC de plataformas de trabalho aéreo terá quatro modelos com alturas de trabalho variando de 19 a 28 metros. Todos os modelos podem ser equipados com o pacote de bateria eDRIVE opcional para operação de baixo ruído e baixa emissão. As empilhadeiras montadas em caminhões na linha FL são outro destaque, ao combinar desempenho, conforto e segurança e permitir o manuseio eficiente e versátil de materiais diretamente para o ponto exato de uso.

Putzmeister

A Putzmeister destacará a P 720 Synchro, com saída de até 21 m³/h e pressão de 80 bar, fornece de materiais bombeáveis com um tamanho de partícula de até 16 mm, mesmo em longas distâncias. A bomba de pistão para aplicações de concreto projetado e contrapiso autonivelante é equipada com uma bomba aditiva acionada hidraulicamente. O novo design combina a mais recente tecnologia de bombeamento da marca com uma construção compacta e fácil de usar. Com apenas 1900 kg, é leve e pode ser facilmente transportada – e movida pelo canteiro de obras. A nova TML 5.500 com sistema de mistura horizontal expande a série TransMix. O sistema horizontal resulta em independência logística em relação as usinas de concreto e misturadoras. Ainda estarão em exposição equipamentos da Brinkmann, como o FHS 250 para bombeamento de contrapisos autonivelantes e o EstrichBoy DC 260.

Sany

A Sany levará para a bauma seu portfólio de produtos, incluindo guindastes, a miniescavadeiras SY10U, com um design ultracompacto e um chassi ajustável hidraulicamente. A SY35E, uma miniescavadeira elétrica fornece até seis horas de autonomia, 30% menos consumo de energia e recursos de carregamento rápido. A escavadeira de 16 toneladas SY155U 2PB combina manobrabilidade e desempenho. A SY215E, de 23 toneladas, totalmente elétrica, é equipada com um motor elétrico de 150 kW e uma bateria de fosfato de ferro-lítio de 422 kWh, Com o SW956E, a marca introduzirá uma carregadeira de rodas de 20 toneladas totalmente elétrica, oferecendo desempenho e sustentabilidade. Também serão lançados manipuladores de materiais, carregadeiras de rodas totalmente elétricas e manipuladores telescópicos projetados para portos, usinas de reciclagem e serviços logísticos. Já novo rolo elétrico STR50E é o primeiro rolo de 5 toneladas totalmente elétrico, com disponibilidade prevista para o final de 2025. A próxima geração de rolos tandem será apresentada por meio do modelo STR27C.

SSAB

A empresa siderúrgica sueca SSAB apresentará o primeiro aço SSAB Zero™ da linha de produtos Hardox®, que possui as mesmas qualidades e os padrões de desempenho da chapa antidesgaste Hardox®. Produzido a partir de aço reciclado em um processo alimentado por eletricidade sem combustíveis fósseis e biogás, o SSAB Zero™ reduz as emissões da produção de aço e oferece dureza e tenacidade para suportar as condições e ambientes de trabalho mais severos. As emissões de carbono na produção de SSAB Zero™ são inferiores a 0,05 kg CO 2e /kg de aço no Escopo 1 e 2 do Protocolo GHG. Isso significa que contribui para que os fabricantes de máquinas mitiguem o impacto de suas emissões de Escopo 3 (emissões indiretas que são geradas em toda a cadeia de valor), diminuindo a pegada de carbono geral da indústria.

Tadano

A Tadano exporá, pela primeira vez, sua linha global de produtos, incluindo o guindaste AC 5.250L-2, que chegou ao mercado em fevereiro deste ano. Esse equipamento tem como diferencial a lança principal estendida para 79 metros. Com capacidade de carga de até 736mt em conjunto com um comprimento máximo do sistema de 109m, é direcionado para aplicações nas quais cargas pesadas precisam ser elevadas a grandes alturas. Outros destaques serão a apresentação das plataformas de trabalho aéreo, introduzidas em janeiro deste ano no mercado europeu, após a aquisição da fabricante Nagano, os guindastes todo-terreno EVOLT totalmente eletrificados, as plataformas de trabalho aéreo elétricas, guindastes híbridos e guindastes para turbinas eólicas offshore. O eGR-1000XLL-1, recém-lançado na América do Norte, estará em exposição, assim como novos modelos de guindastes híbridos AC que combinam mobilidade movida a diesel com operação de guindaste eletrificada. Na área de serviços digitais, o destaque ficará por conta da ferramenta orientada por IA Hey Tadano.

Trimble

Os visitantes da bauma poderão conferir as soluções de tecnologia para construção civil da Trimble, incluindo os softwarse de planejamento e projeto, controle de máquina de precisão, topografia, tecnologias móveis e conectividade em tempo real que possibilitam engenheiros civis e empreiteiros a projetarem e construírem com eficiência. Também serão apresentados as soluções em BIM, que permitem fornecem informações confiáveis e integradas para todos os usuários das cadeias de suprimentos dentro e fora do canteiro de obras, permitindo mais agilidade, produtividade e qualidade. A marca também focará em digitalização, realidade mista, realidade aumentada e robótica.

TVH

A ampla gama de peças e acessórios da TVH estará em exposição na bauma. Com 1 milhão de itens diferentes no estoque, a companhia fornece peças para máquinas de movimentação de materiais, equipamentos para construção, plataformas elevatórias móveis e manipuladores telescópicos. De esteiras de borracha e peças de material rodante a para-brisas, peças de cabine, hidráulica, peças de motor, filtros e entre outros, as peças são utilizadas em miniescavadeiras, minicarregadeiras, carregadeiras compactas de esteira e retroescavadeiras de diversas máquinas. Seu portfólio de produtos é complementado várias soluções que estendem a vida útil e a eficiência do equipamento.

Volvo Construction Equipment

A Volvo CE mostrará sua linha totalmente elétrica, que inclui modelos de escavadeiras e carregadeiras, lançados recentemente, que foram projetados atender às diversas necessidades da indústria da construção, oferecendo tecnologia e eficiência. Haverá ainda o lançamento mundial de uma nova máquina de emissão zero voltada para as áreas-chave da indústria da construção. A marca ilustrará ainda que as opções convencionais diesel estão disponíveis para todos os modelos de emissão zero, sendo projetados para oferecer eficiência, com melhorias de até 15% e produtividade. No estando, também será possível conhecer a nova geração da escavadeira EC230 Eletric de 23 troneladas, que oferece o mesmo desempenho do modelo a diesel, mas com os benefícios adicionais de zero emissões de escape, operação quase silenciosa, vibração reduzida e torque instantâneo. A máquina de médio porte é ideal para aplicações nas áreas de construção, demolição e manuseio de materiais industriais.

Grupo Wirtgen

No estande do Grupo Wirtgen e da John Deere será possível conhecer oito sistemas de produção para aplicações nas áreas de construção de estradas, terraplenagem e processamento de materiais. Serão cerca de 100 máquinas em exposição. A Technology Zone apresentará o John Deere Operations Center™ para construção, a plataforma centralizada para soluções digitais para o gerenciamento de canteiros de obras, além do Wirtgen Group Performance Tracker (WPT) Paving, WPT Compacting, WPT Recycling, WPT Crushing. Entre os lançamentos estarão: a fresadora W 250 XF e toda a geração de novas recicladoras a frio e estabilizadoras de solo sobre rodas. A Vögele mostrará a geração Dash 5, como a primeira pavimentadora de rodas SUPER 1803-5 X-Tier. A Hamm mostrará os novos rolos tandem HD 10 – HD 12 G-Tier e HD 90 – HD 110 P-Tier, e uma gama de modelos para compactação automatizada, como o compactador HC 130i C VA. No futuro, a Kleemann oferecerá a primeira planta de peneiramento da linha PRO para o setor de processamento de materiais. A Benninghoven terá a nova geração de queimadores MULTI JET, que permite o uso de 100% de hidrogênio como combustível. A John Deere traz produtos para a indústria de construção, incluindo carregadeiras compactas de esteira, motoniveladoras, carregadeiras de rodas e tratores de esteira.

Yanmar

A Yanmar revelará o desenvolvimento de um motor de hidrogênio off-road e dois conceitos iniciais, que expandem sua tecnologia de combustão multicombustível. A empresa possui um histórico de soluções com hidrogênio, incluindo a comercialização de células de combustível a hidrogênio para o mercado marítimo (2023). O 4TN101 Hydrogen, baseado no mais recente motor a diesel 4TN101 foi convertido para uma especificação de hidrogênio, demonstrando que é possível fazer essa conversão, mantendo um alto nível de similaridade do design do motor. Outro destaque será o pacote e-powertrain, software e serviços de P&D. Por meio de um e-powertrain integrado a uma carregadeira de rodas mock-up, será possível conhecer a solução de eletrificação oferecida pela marca.

Ainda no bauma Media Dialog, foram apresentadas novidades de outros expositores. A Cummins exibirá o seu motor X15 de última geração para aplicações fora de estrada, um modelo em escala do QSK60 para mineração e o eixo telescópico Meritor MOX E8. A Dynapac estreará a pavimentadora elétrica de rodovias SD25 80C. Já Epiroc anunciou o lançamento de seu rompedor hidráulico EC 100 atualizado, com recursos para aprimorar o manuseio, estender a vida útil e reduzir as necessidades de manutenção, enquanto a Hitachi exporá duas carregadeiras de rodas ZW-7, a ZW180-7 e a ZW310-7. No caso da Kobelco, o destaque será duas máquinas elétricas, que unem desempenho e sustentabilidade. A Manitou revelou que irá mostrar um segundo protótipo de manipulador telescópico, movido a hidrogênio verde por meio de uma célula de combustível, garantindo uma solução de emissão zero. A XCMG e a Schwing-Stetter apresentarão o UltraEco, caminhão betoneira totalmente elétrico para transporte sustentável de concreto. Por fim, a WackerNeuson lançará duas novas escavadeiras elétricas: EZ26e com carga útil de 2,6 toneladas e EZ10e com carga útil de uma tonelada.

