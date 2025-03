Senac e Governo Federal unem forças para impulsionar a qualificação profissional em todo o Brasil 

As oportunidades são fruto de parcerias do Senac com o Ministério do Turismo (MTur) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que visam impulsionar o desenvolvimento em diversos setores da economia, oferecendo oportunidades de aprendizado e crescimento para milhares de brasileiros. A parceria com o Ministério do Turismo oferece 1.630 vagas em cursos nas áreas de Turismo; Hospitalidade e Lazer; Desenvolvimento Educacional e Social; e Produção Alimentícia. Há vagas em quase todos os estados, incluindo Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará ,Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições para esses cursos podem ser realizadas até o dia 27 de março, através do formulário disponível no link: Formulário de Inscrição - Parceria MTur

Mais informações podem ser encontradas também no site: Informações Parceria Senac - MTur Oportunidades para pessoas negras com renda de até 2 salários-mínimos Outra parceria do Senac é com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - em colaboração com o programa Raízes Comex -, que oferece 200 vagas para os cursos de "Assistente de Serviços de Comércio Exterior" e "Técnico em Comércio Exterior". A iniciativa é voltada para pessoas negras, a partir de 16 anos, com renda de até 2 salários-mínimos. As inscrições para esses cursos seguem um cronograma específico, com diferentes datas de encerramento para cada município participante. Vale lembrar que as primeiras inscrições se encerram também em 27 de março, e as demais seguem o cronograma listado abaixo: DATAS:

Para o curso Técnico em Comércio Exterior: 17 a 27/03/2025: Rio Grande (RS) - 20 vagas Para o curso de Qualificação Profissional em Assistente de Serviços de Comércio Exterior: 17 a 27/03/2025: Rio Grande (RS), Paranaguá (PR), Fortaleza (CE), Joinville (SC), Santos (SP), Itajaí (SC) - 20 vagas em cada município

01 a 11/04/2025: Recife (PE) - 20 vagas

28 a 29/04/2025: Vitória (ES), Salvador (BA) - 20 vagas em cada município Para participar, os interessados devem preencher o formulário disponível no link: Link de Inscrições - Cursos Parceria MDIC Mais informações estão disponíveis no site do MDIC: Informações Parceria Senac - MDIC Todas essas parcerias representam uma grande oportunidade para aqueles que buscam qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho ou melhorias na carreira.