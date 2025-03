Abate de bovinos bate recorde no país, com raça Nelore predominante 

O abate de bovinos registrou alta de 15,2% em 2024, chegando ao recorde de 39,7 milhões de cabeças (5,17 milhões a mais do que em 2023), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento indica que a maior oferta de bovinos foi relacionada ao maior abate de fêmeas, que atingiu 16,9 milhões de cabeças, com aumento de 19% em comparação ao ano de 2023, impulsionado por uma fase de baixa do ciclo pecuário, onde a seca e baixa nos preços dos bezerros foram alguns dos motivos para esse crescimento do abate de fêmeas.

A expectativa do mercado é que tudo volte ao equilíbrio neste ano de 2025, já que devido ao forte abate de fêmeas, terão menos ofertas de bezerros, com isso os preços sobem e tem uma retenção de fêmeas para produzir esses bovinos.

Nesse cenário, é possível afirmar que a raça Nelore teve importante participação no recorde do abate e, consequentemente, na produção de carne. Conforme o livro "ACNB, 70 anos a serviço da raça Nelore", 80% do rebanho de corte brasileiro é "reconhecido como de sangue Nelore, incluindo Puros de Origem (PO) e de CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) – cujos registros são controlados –, além de comercial e anelorados – que não necessariamente possuem registro".

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) – cuja história é contada na obra citada, lançada em dezembro de 2024 e disponível gratuitamente aqui – trabalha há sete décadas para fomentar a raça e seu melhoramento genético, o que se reflete não apenas em mais proteína bovina disponível, mas em carne de qualidade cada vez mais superior. Prova disso é a realização anual do Circuito Nelore de Qualidade, cuja origem remonta a 1999.

"Essa iniciativa, hoje, é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo. Apenas em 2024, mesmo ano analisado pelo levantamento do IBGE, o circuito avaliou, somente no Brasil, mais de 33 mil animais abatidos, envolvendo mais de 300 pecuaristas em 31 etapas. Entre os machos avaliados, o peso médio registrado foi de 21,5 arrobas. Já entre as fêmeas avaliadas, o peso médio foi de 16 arrobas", afirma Victor Paulo Silva Miranda, presidente da ACNB.

"O Nelore é a mais importante raça do nosso país, representando majoritariamente o rebanho nacional. É gratificante ver a pecuária brasileira batendo mais um recorde e ficamos felizes que a raça Nelore lidere essa trajetória", comenta Victor Miranda, presidente da ACNB.

Realizado pela ACNB com diversos parceiros, o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética Nelore, contribuindo para a evolução da raça e seu posicionamento como produtora de carne de qualidade. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção. A edição de 2025 ainda não começou no país, mas já está ocorrendo no exterior: em fevereiro, 480 animais foram avaliados na Bolívia.

SOBRE A ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.