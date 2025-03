Resumo da sessão ordinária do dia 24 de março de 2025

Foi aberta nesta segunda-feira, dia 24, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em março. Várias matérias de interesse da sociedade foram discutidas e votadas pelos vereadores.

A Tribuna do Povo foi ocupada pelo advogado João Antônio Paniago Vilela, assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). Ele defendeu a aprovação da proposta de Emenda a Lei Orgânica número 01/2025, enviada pelo poder executivo, que prevê mais inclusão no serviço público municipal, favorecendo as pessoas com deficiência. Em seguida, a matéria foi aprovada por unanimidade.

A próxima sessão ordinária está prevista para esta terça-feira, dia 25, a partir das 8 horas, com transmissão ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.