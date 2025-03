30 toneladas de cobre furtado são recuperados em ação da Equatorial Goiás e Polícia Civil

Local onde os materiais eram armazenados foi flagrado furtando energia

Goiânia, 24 de março de 2025 - A Equatorial Goiás informa que foi realizada em Goiânia, neste sábado (22), uma operação que recuperou aproximadamente 30 toneladas de cobre semelhantes aos utilizados nas subestações da companhia. A denúncia foi feita pela Polícia Civil ao setor de segurança da distribuidora, informando sobre um possível galpão que estaria armazenando fios e cabos de cobre.

Atendendo a corporação, a equipe de segurança da empresa se dispôs a acompanhar a operação. No local foram encontradas grandes bolsas cheias de fios e cabos de cobre com a mesma espessura e qualidade que são usadas pela companhia. Junto aos autos, foram anexadas sete ocorrências registradas de furto em subestações no estado. A PC vai investigar a origem e se tem relação com os casos monitorados pela distribuidora.

Durante a ocorrência, a equipe da Equatorial identificou que o galpão, que era utilizado como depósito, estava em ligação direta, ou seja, furtando energia, a situação foi passada para o delegado que de imediato acionou a Polícia Técnico científica que compareceu no local e constatou o crime.

Seis homens, que carregaram uma carreta com as sacolas de cobre, foram presos. Logo em seguida o proprietário foi localizado e também foi detido, todos vão responder por receptação e dono responderá ainda por furto de energia. Segundo informações dos policiais, se trata de uma quadrilha especializada em recepção de materiais oriundos de furtos de fios e cabos de cobre.

A Equatorial Goiás reforça a importância da participação da população no combate às fraudes e furtos de energia. Denúncias podem e devem ser realizadas de forma anônima por meio da Central de Atendimento – 0800 062 0196.