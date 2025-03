Destaque - Vereadora quer “isolamento” de praça com alambrados.

Marcos Patrick propõe faixas para pedestres em vias de grande fluxo de pedestre

O vereador Marcos Patrick reivindicou à SMT a implantação de faixas para pedestre na Rua Salgado Filho e na Avenida Joaquim Cândido. “Ambas as vias possuem grande fluxo de veículos e pedestres, especialmente nas proximidades de um restaurante e de uma oficina mecânica, elevando o risco de acidentes, principalmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida”, assinalou. “A implantação das faixas de pedestre é essencial para garantir a segurança viária e melhorar a mobilidade urbana no município. Além disso, a sinalização adequada contribui para a organização do trânsito, reduzindo a ocorrência de infrações e promovendo um ambiente urbano mais acessível e seguro. O estudo solicitado ao poder executivo deverá avaliar a melhor forma de implantação das faixas, considerando critérios como visibilidade, fluxo de veículos e pedestres, além da necessidade de outros dispositivos de segurança, como redutores de velocidade ou sinalização vertical e horizontal”.

Lazinho pede substituição de pontes na região do São Domingos

O vereador Lazinho do Asfalto requereu à administração municipal a substituição de duas pontes na região do São Domingos, devido à capacidade de carga limitada das estruturas atuais. Ambas estão localizadas sobre o córrego São Domingos e o córrego Fundo, em uma estrada vicinal que conecta a GO-180 à JTI-301, conhecida como Estrada do Ponto Chique. “O pedido baseia-se na expansão constante das áreas de plantio na região, o que tem resultado em um aumento significativo do tráfego de máquinas agrícolas de grande porte e do transporte de cargas pesadas”, explicou. “As novas pontes devem ser adequadas para suportar o tamanho dos maquinários modernos e o peso das cargas transportadas. A substituição das pontes é crucial para facilitar a chegada de suprimentos e o escoamento das safras, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. A medida visa garantir a segurança e a eficiência do transporte na área rural de Jataí”.

Luciano solicita rotatória entre Recanto da Mata e Colmeia Park

O vereador Luciano Lima solicitou ao executivo a construção de uma rotatória na confluência da Avenida Externa com as ruas 19 e 21 e a Avenida Perimetral, entre os bairros Recanto da Mata e Colmeia Park. “A proposta visa organizar o tráfego intenso da região, melhorar a segurança para motoristas e pedestres e reduzir a frequência de acidentes, especialmente nos horários de maior movimento”, afirmou. “O cruzamento é um ponto crítico devido ao encontro de várias vias, o que dificulta a mobilidade e aumenta os riscos de colisões. A construção da rotatória é uma solução eficaz para atender às necessidades da população local, promovendo maior segurança e fluidez no trânsito”.

Kátia reivindica instalação de cerca em praças

A vereadora Kátia Carvalho reivindicou à prefeitura a instalação de um alambrado na Praça Rotary Club, estendendo-se até a Praça Luciano Dias de Freitas. A solicitação foi feita em resposta aos pedidos de moradores do Setor Sul e do Cohacol 5, que relataram problemas causados pela proximidade das praças com uma área de mata nativa. A medida visa aumentar a segurança e o bem-estar dos frequentadores desses espaços públicos. “A instalação da cerca trará os seguintes benefícios: aumento da segurança, especialmente para crianças e idosos, ao restringir o acesso irrestrito à área de mata; preservação ambiental, impedindo o descarte irregular de lixo e a depredação da vegetação; melhor organização do espaço, delimitando claramente a área de lazer e a área de mata, e promoção do bem-estar e da qualidade de vida da comunidade, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável”, enumerou ela.