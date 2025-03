Financiamento de veículos em Goiás cresce 5,1% em fevereiro

São Paulo, março de 2025 – Em fevereiro, Goiás foi responsável pelo financiamento de 21,3 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número representa um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2024. No comparativo com janeiro, houve queda de 3,7%.

No segmento de autos leves, verificou-se um crescimento de 7,6% frente ao mesmo período do ano passado e queda de 4,9% comparado ao mês anterior. Em financiamento de motos, foi registrado aumento de 2,8% na comparação com fevereiro de 2024 e um aumento 8,1% em relação a janeiro. Já o número de financiamento de veículos pesados no Estado foi 17% menor em fevereiro, em base anual, com oscilação positiva de 0,2% frente a janeiro.

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas. Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.

Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento. Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.