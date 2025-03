Vereador cobra revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jataí

Carlone propõe inclusão da Festa Nordestina no calendário turístico de Jataí

O vereador Carlone Assis solicitou ao executivo a inclusão da Festa Nordestina - Vaquejada de Jataí no calendário turístico oficial do município, a partir de setembro ou outubro de 2025. “Trata-se de uma manifestação cultural e turística, representando a herança da comunidade nordestina residente em Jataí”, afirmou ele. “É significativa a contribuição dessa comunidade para o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. Além do aspecto cultural, o evento tem potencial para atrair visitantes de outras regiões, fomentando o turismo e a economia local através da movimentação do comércio, hotelaria e gastronomia. A manutenção de vínculos culturais e a preservação de tradições regionais são essenciais para fortalecer a identidade multicultural do município”.

Carlinhos cobra revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jataí

O vereador Carlinhos Canzi requereu à prefeitura o cumprimento do Artigo 9º da lei nº 4.144/2019, que estabelece a obrigatoriedade de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) a cada quatro anos. O parlamentar destaca que, desde a implantação da lei em 2019, não houve revisão do PMSB, sendo que o prazo máximo para tal ocorrência seria em 2022. O PMSB de Jataí tem como objetivo estabelecer ações para universalização do saneamento básico, através da ampliação progressiva do acesso a todos os usuários do município. O plano abrange quatro áreas: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Segundo o anexo da lei, o PMSB deve ser acompanhado diariamente pelo corpo técnico da diretoria de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico e pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR). O planejamento é dividido em cinco etapas, incluindo diagnóstico da situação, objetivos e metas, programas e ações, ações para emergências e mecanismos de avaliação.

Guilherme solicita substituição de gramado sintético em campos de futebol

O vereador Guilherme Alves solicitou à administração municipal a substituição total do gramado sintético dos campos de futebol localizados nos parques ecológicos Diacuí e JK. “O problema é atribuído à ação natural do tempo e à intensa utilização pela comunidade: há diversas placas soltas nos campos, comprometendo a qualidade dos jogos e aumentando o risco de acidentes”, informou. “Há relatos de jogadores que se machucaram ao cair no gramado devido às irregularidades, reforçando a necessidade urgente de intervenção. Os campos são amplamente utilizados por moradores de todas as idades para lazer e prática esportiva. A manutenção adequada é essencial para garantir segurança, conforto e incentivar a prática de esportes na cidade. A substituição integral do gramado sintético assegurará um espaço digno e seguro para a população”.

Durval sugere semáforo em cruzamento movimentado

O vereador Durval Júnior sugeriu à SMT a implantação de um semáforo no cruzamento da Rua Deputado Manoel da Costa Lima com a Avenida Said Abdala. “A intenção é preservar a integridade física dos pedestres e prevenir colisões automotivas, que são frequentes naquela localidade, o que torna a instalação do semáforo uma medida de extrema necessidade”, disse ele. Segundo o parlamentar, o semáforo é um dispositivo de controle e segurança tanto para veículos quanto para pedestres. Sua função é intervir no direito de passagem dos diferentes movimentos de veículos e pedestres em intersecções ou outros locais ao longo das vias, exercendo uma profunda influência sobre o fluxo de trânsito.