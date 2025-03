E-mail do leitor - Morador do Cohacol 1 faz desabafo

Cohacol 1 não tem rede de esgoto, uma questão de saúde pública.

Morador do bairro Cohacol 1 procurou a redação do Jataí News para fazer um desabafo e cobra soluções para um problema muito sério no bairro.

Segundo a amoradora não existe um sistema de esgoto naquele bairro, foças sépticas praticamente não tem mais como serem construídas devido a espaço nos terrenos.

"Um projeto que está passando da hora e precisa ser pensado e realizado é uma rede de esgoto no Cohacool I, pois está sendo um problema para os moradores deste setor, não estamos tendo mais espaço para construirmos fosas, água nas ruas danificando a pavimentação asfáltico, essa situação precisa ser vista com carinho!" - Rita Marisa Cardoso