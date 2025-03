Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Adilson solicita asfalto para Agrovila Rio Paraíso

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal o asfaltamento de quatro ruas de curta extensão na Agrovila Rio Paraíso. “A solicitação atende a diversos pedidos dos moradores da Agrovila, pois as ruas em questão abrigam vários comércios e residências e, durante o período de estiagem, a população sofre com a poeira”, afirmou ele.

Marcos Patrick quer revitalização de área de preservação permanente no Cohacol I

O vereador Marcos Patrick reivindicou ao executivo a realização de um estudo de viabilidade técnica para a implantação de calçadas e alambrados na área de preservação permanente localizada no fundo do bairro Cohacol I. “O local em questão foi anteriormente ocupado de forma irregular por moradores que construíram habitações, cultivaram hortas e utilizaram o espaço para armazenamento de objetos e descarte inadequado de resíduos”, disse ele. “Após intervenção do Ministério Público e decisão judicial, a posse da área foi devolvida ao município. Entretanto, até o momento, nenhuma ação de revitalização foi realizada no local. Os entulhos e resíduos deixados pelos antigos ocupantes ainda não foram removidos, comprometendo a qualidade ambiental e a segurança da região. A limpeza do espaço e melhorias de infraestrutura são fundamentais para prevenir novas ocupações irregulares, garantir a segurança do local e promover o uso adequado do espaço público pela comunidade”.

Abimael propõe doação de área para construção de Centro de Tradições Nordestinas

O vereador Abimael Silva requereu à prefeitura a doação de uma área pública para a construção do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) no município. “É conhecida a relevância cultural do Nordeste brasileiro, por sua música, gastronomia, artesanato e festividades. Jataí possui uma expressiva população nordestina, cuja identidade cultural merece ser preservada e promovida”, afirmou. “O CTN seria um espaço dedicado à valorização dessas tradições, com eventos culturais, apresentações artísticas, feiras temáticas e atividades educativas. Além do impacto cultural, o projeto promete benefícios econômicos para o município. A realização de eventos típicos, como festas juninas e feiras gastronômicas, pode impulsionar o turismo cultural e gerar empregos diretos e indiretos, fortalecendo o comércio local”.

Luciano pede melhorias em canteiro central

O vereador Luciano Lima pediu reparos e melhorias no canteiro central na confluência da Avenida Externa com as ruas 19, 21 e Avenida Perimetral. O trecho conecta os bairros Recanto da Mata e Colmeia Park. Entre as intervenções solicitadas estão a reparação do meio-fio, a colocação de terra e grama e melhorias na infraestrutura do local. Segundo o parlamentar, essas ações visam aumentar a segurança para motoristas e pedestres, além de valorizar o espaço público. “Os moradores estão preocupados com as condições precárias do local. O canteiro central apresenta trechos com meio-fio danificado ou ausente, o que tem causado erosões, acúmulo de água e desorganização no fluxo de veículos. Além disso, a situação dificulta a travessia segura de pedestres”, disse ele.