Destaque - Vereador pede mais segurança pessoal (EPIs) para funcionários públicos municipais

Durval solicita estudo para construção de Clube da Terceira Idade

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a realização de um estudo de viabilidade técnica para a construção de um Clube da Terceira Idade em Jataí. A proposta surge como resposta à demanda dos idosos do município, que ficaram sem um local apropriado para interação social, lazer e saúde desde o fechamento do antigo clube 13 de Maio. “O novo espaço permitirá aos idosos jataienses realizarem suas festas, proporcionando lazer e diversão”, disse ele. Ele enfatiza a urgência da iniciativa e sugere que o novo local seja construído nos moldes do antigo 13 de Maio, com uma estrutura agradável, bem estruturada e aconchegante. Além disso, o vereador propõe que o clube conte com uma academia ao ar livre e acompanhamento de um profissional de educação física em dias específicos, visando orientar os idosos na realização de atividades físicas saudáveis.

Destaque

Guilherme reivindica EPIs e redes de proteção para servidores

O vereador Guilherme Alves reivindicou ao executivo a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e redes de proteção para os servidores da Secretaria de Serviços Urbanos. “A intenção é garantir maior segurança aos trabalhadores das equipes de serviços urbanos, que frequentemente enfrentam riscos ocupacionais, como exposição a poeira, agentes químicos, objetos perfurantes e acidentes”, relatou. “A aquisição de EPIs, como luvas, botas, capacetes, óculos de proteção e máscaras, é essencial para atender às normas de segurança no trabalho estabelecidas pela Norma Regulamentadora NR-6 do Ministério do Trabalho. Já as redes de proteção são fundamentais para as equipes responsáveis pela roçagem das vias públicas. Esses equipamentos são importantes para evitar ferimentos causados por materiais projetados, como pedras e galhos, além de proteger pedestres, veículos e propriedades próximas às áreas em manutenção. É indispensável assegurar condições adequadas aos trabalhadores e prevenir acidentes que possam comprometer a integridade física dos servidores e da comunidade”.

Kátia pede reforma da Escola Municipal Irmã Scheilla

A vereadora Kátia Carvalho requereu à prefeitura a reforma urgente da Escola Municipal Irmã Scheilla, devido aos diversos problemas estruturais que afetam o funcionamento da instituição e comprometem a segurança de alunos e funcionários. Entre os principais problemas identificados estão: alagamentos nas salas de aula devido a infiltrações pelas janelas danificadas; janelas com vidros quebrados e estruturas deterioradas; muro danificado pela queda de uma árvore; tampa de fossa quebrada e afundada e portões enferrujados. Além disso, a escola necessita de reparos gerais nas grades, pintura, teto e outras áreas para garantir um ambiente adequado ao ensino e aprendizagem.

Lazinho propõe criação do Dia do Cooperativismo em Jataí

O vereador Lazinho do Asfalto solicitou ao executivo o envio de um projeto de lei para a criação e inclusão do Dia do Cooperativismo no calendário oficial do município. A proposta prevê a celebração anual no terceiro sábado de setembro ou em outra data a ser definida em conjunto com representantes das cooperativas locais. “O cooperativismo é muito relevante para o município, que abriga mais de dez cooperativas e reúne cerca de 10 mil cooperados”, assinalou. “A criação da data visa valorizar e promover as cooperativas, incentivando atividades como palestras, exposições de produtos e debates sobre boas práticas. A iniciativa também busca fomentar o comércio local e dar maior visibilidade ao setor, que está em crescimento. O Dia Internacional das Cooperativas, instituído pela ONU em 1992, é celebrado globalmente no primeiro sábado de julho. No entanto, a proposta municipal estabeleceria uma data específica para Jataí, reforçando a importância das cooperativas na economia e na sociedade local”.