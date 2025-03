Destaque - Vereador propõe implantação de telemedicina no município

Carlinhos solicita implantação de sistema digital para saúde

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi solicitou a implantação do sistema digital Jataí na Palma da Mão, com foco especial na área de saúde do município. “É necessário proporcionar aos cidadãos uma ferramenta para acompanhar o andamento de suas demandas na saúde, eliminando a incerteza sobre o status de suas solicitações”, afirmou. “Para que o sistema seja bem-sucedido, é essencial que todos os profissionais de saúde, incluindo médicos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros e a equipe administrativa, atualizem o prontuário eletrônico, permitindo que as informações sejam disponibilizadas em tempo real aos usuários”.

Carlone solicita obras de asfaltamento e iluminação no Sindsemuj

O vereador Carlone Assis requereu ao executivo asfaltamento e implantação de iluminação pública no estacionamento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jataí (Sindsemuj), conhecido como Clube da Prefeitura. O local está situado ao lado do estádio Arapucão. A solicitação foi fundamentada em três pontos principais: melhoria da infraestrutura: o estacionamento do clube encontra-se sem pavimentação, causando transtornos aos usuários, especialmente em períodos chuvosos. A falta de asfalto gera dificuldades no tráfego e estacionamento devido à lama e aos buracos formados no local; segurança e bem-estar: a ausência de iluminação pública compromete a segurança dos servidores e demais cidadãos que frequentam o espaço, aumentando o risco de acidentes e favorecendo a insegurança durante a noite, e valorização do espaço público: o Clube da Prefeitura é considerado um importante espaço de lazer e integração para os servidores municipais e suas famílias. Melhorias na infraestrutura são apontadas como essenciais para garantir maior conforto e acessibilidade aos frequentadores.

Destaque

Abimael propõe implantação de telemedicina no município

O vereador Abimael Silva sugeriu à prefeitura que seja elaborado um projeto de lei para implementar o sistema de telemedicina na rede pública municipal de saúde de Jataí. “A telemedicina é um processo avançado que permite o monitoramento de pacientes, a troca de informações médicas e a análise de resultados de exames de forma digital, complementando a medicina tradicional”, ponderou. “A medida visa dinamizar o atendimento, ampliar o acesso e reduzir deslocamentos e filas, especialmente no monitoramento de pacientes que já realizaram consultas presenciais, contribuindo para desafogar o sistema e aumentar a agilidade no atendimento. Com a implantação do sistema, espera-se reduzir os custos de transporte de pacientes, facilitar a triagem com especialistas médicos e proporcionar acesso rápido a profissionais especializados, entre outras vantagens”. O vereador defende a viabilidade de implantar o sistema de telemedicina nas unidades básicas de saúde para levar serviços e informações de saúde a toda a população de Jataí.

Adilson pede reparos na rede elétrica da Escola Municipal Romualda de Barros

O vereador Adilson Carvalho solicitou a realização de reparos gerais urgentes na rede de instalação elétrica da Escola Municipal Romualda de Barros, localizada na Estância. “Há necessidade de melhorias urgentes na escola, devido à presença de fios elétricos amarrados em ferragens e expostos nas dependências”, justificou. “Essa situação é considerada um risco de vida para alunos, professores e colaboradores. O objetivo é garantir um ambiente mais protegido e seguro para todos na instituição”.