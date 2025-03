Adial e Confederação Empresarial da CPLP firmam parceria para expansão econômica

Goiás, um dos estados que mais empregam no país dá mais um passo importante para o crescimento econômico, geração de emprego e renda.

A Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) e a Confederação Empresarial dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP) estão estabelecendo uma parceria estratégica para fomentar o intercâmbio comercial e a internacionalização das empresas associadas. O acordo oficial, que será assinado nos próximos meses, busca fortalecer as relações empresariais entre o Brasil e os países da CPLP, que reúne nove nações, seis delas localizadas na África. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de negócios, incentivando investimentos, parcerias público-privadas e o compartilhamento de boas práticas nos setores industrial e agropecuário. A CE-CPLP se destaca por sua atuação na captação de investimentos e no incentivo ao setor privado, enquanto a Adial representa um dos pólos industriais mais relevantes do Brasil.

O presidente-executivo da Adial, Edwal Portilho (Tchequinho), destaca o potencial industrial de Goiás. A Adial abriga mais de 100 indústrias, gerando 327 mil empregos diretos e 1,2 milhão de empregos indiretos, com um faturamento superior a R$ 40 bilhões. "Queremos que o mundo conheça mais o nosso Cerrado e explore as oportunidades de negócios que o Estado oferece", afirma.

Segundo projeções da ONU, a população do continente africano dobrará nos próximos 20 anos, ampliando significativamente o mercado consumidor. "A parceria permitirá levar infraestrutura, conhecimento e tecnologia para esses países, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável", explica a presidente da CE-CPLP, Nelma Fernandes.

Outro aspecto relevante da colaboração é a possibilidade de acesso direto ao mercado, sem intermediários, facilitando a entrada de empresas goianas em regiões estratégicas, como a Zona Industrial da Guiné Equatorial. A participação em feiras internacionais, como a Feira de Macau, também faz parte das estratégias para fortalecer a inserção das indústrias goianas no cenário global.

Com incentivos fiscais e garantias de segurança jurídica, os investimentos podem ser potencializados, proporcionando benefícios às empresas interessadas na internacionalização. A Adial e a CE-CPLP trabalham na estruturação de ações concretas para impulsionar os setores produtivos, ampliando o alcance e a competitividade das indústrias brasileiras nos mercados internacionais.

O encontro

A comissão da CE-CPLP visitou a sede da Adial, em Goiânia, na última quarta-feira, 12 de março. Durante o encontro, foi firmado o compromisso de formalizar a parceria nos próximos meses. A reunião contou com a participação de diversas lideranças empresariais, entre elas Eduardo Oliveira, presidente da Volga; Juliana Costa Gonçalves, representante da CE-CPLP no Brasil; Berta Montalvão, da comissão executiva da CE-CPLP; Laura Brito, da Jalles Machado; Felipe Rodrigues, da Milhão Ingredients; Marcelo Martins, diretor de Relações Internacionais e Governamentais da Piracanjuba; Tiago Gomes, do Brazilian Week; Arthur Toledo, do FEE; e Kiara Melo, da GoiâniaTur.