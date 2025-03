Jornalista da Globo detona Lula após fala do presidente sobre nova ministra: “Fico indignada”

Por Bruno Silva/Area Vip/MSN

No Estúdio i, do GloboNews, a jornalista Andréia Sadi acabou detonando a fala do presidente Lula em relação a escalação de Gleisi Hoffmann (PT) para a articulação do governo com o Congresso.

“Eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês; por isso, eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais”, disparou Lula ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Ao comentar a fala do político, Andréia Sadi disparou: “Eu juro, eu fico estarrecida, não tem outra palavra. Não é possível! Como isso desqualifica a mulher que é Gleisi Hoffman. Qualquer deputada que fosse, estivesse nesse lugar, ela está lá pelos méritos dela como profissional”, afirmou ela.

Gleisi Hoffman atual ministra das Relações Institucionais

“Você pode concordar, discordar, pode não gostar do trabalho de Gleisi, ser de oposição, está tudo certo. Mas ela está lá porque o presidente da República acha que Gleisi atende aos critérios de articuladora política, de fazer alianças”, continuou a jornalista.

“Desculpe o meu tom, eu sei, fico indignada. É impossível não ficar indignada. A gente está em 2025, pelo amor de Deus. Não me venha com essa conversa ‘ah, é de outra geração’. Não! Não tem espaço para isso”, completou ela.

Até mesmo a comentarista Flávia Oliveira, que costuma defender o governo lulista, concordou com a colega de trabalho: “É lamentável”, opinou ela.

No final do mês passado, Andréia Sadi já havia criticado o presidente pela maneira como ele demitiu Nísia Trindade do Ministério da Saúde. “Que vexame essa fritura da ministra Nísia”, disse ela na ocasião. “Mais uma mulher sendo ‘fritada’ no governo Lula. Quer demitir, quer trocar, prerrogativa do presidente da República, chefe do Executivo, tudo certo. Mas faça de uma forma correta”, esbravejou Sadi.

Já em outra ocasião, quando o presidente sugeriu que os brasileiros não comprem produtos que estiverem caros, a jornalista também se manifestou contra a fala do político. “Não tem marqueteiro que dê jeito”, disparou ela.