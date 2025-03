Gigante da proteína animal no Brasil entra com pedido de recuperação judicial

Com mais de 24 anos de atuação no setor agropecuário, o conglomerado é formado por dois empresários e oito empresas. / Foto: Divulgação digital

A Justiça de Mato Grosso deferiu o pedido de recuperação judicial apresentado pelo Grupo LFPEC. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (7), pelo juiz Márcio Aparecido Guedes, da 1ª Vara Cível de Cuiabá. Com mais de 24 anos de atuação no setor agropecuário, o conglomerado é formado por dois empresários e oito empresas. Com operações em municípios de pelo menos quatro estados, o grupo figura entre os principais fornecedores de proteína animal do Brasil e acumula dívidas da ordem de R$ 180 milhões.

Antes de recorrer ao pedido judicial, o Grupo LFPEC trabalhou por dois anos para evitar a recuperação judicial, buscando alternativas para reestruturar suas finanças. No entanto, a crise enfrentada pelo agronegócio brasileiro desde 2022 tornou o pedido inevitável.