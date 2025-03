Governo de Goiás entrega revitalização da GO-070, entre cidade de Goiás e Itapirapuã

O trecho restaurado, com extensão de 58,6 quilômetros, foi entregue neste sábado (8/3) pelo governador Ronaldo Caiado, pelo vice-governador Daniel Vilela, e pelo presidente da Goinfra, Pedro Sales, após investimentos de R$ 97 milhões para a recuperação da rodovia.

“A região do Vale do Araguaia é, sem dúvida nenhuma, uma das fronteiras com maior capacidade de crescimento na área da agricultura e pecuária. Com a entrega dessa rodovia, a população passa a ter condições para ampliar a tecnologia dessas áreas, além de facilitar o acesso à região. Essa rodovia vai buscar toda essa área de produção do Mato Grosso e vai aumentar ainda mais a economia do estado de Goiás. E essa região será muito bem atendida por esse fluxo que vai ter da mercadoria”, disse Caiado.

Daniel Vilela destacou a qualidade da obra, já que toda recuperação foi realizada com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), o que garante maior durabilidade da obra. O vice-governador reforçou sobre a importância da rodovia que promove integração estadual e nacional.

Os benefícios na GO-070 ainda incluem a restauração da rodovia, entre Itapirapuã e Matrinchã. Com 75% de conclusão, o trecho em obras tem extensão de 55,5 quilômetros e investimento previsto de R$ 69 milhões. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) também finalizou recentemente a construção de um trevo na entrada da cidade de Matrinchã, com investimento superior a R$ 1 milhão.

“Hoje celebramos uma importantíssima obra do governo do estado de Goiás. Obra que traz uma importância: é um dos últimos trechos que precisávamos reconstruir dessa importante radial GO-070, que era o trecho tão sonhado, desejado, solicitado de Goiás até a cidade de Itapirapuã. Foram investidos R$ 97 milhões para realizar a reconstrução inteira”, ressaltou o presidente da Goinfra, Pedro Sales.

A inauguração vai impactar fortemente a economia local, fortalecendo o setor agropecuário, já que na região há cultivo de grãos como soja, milho e arroz; produção de culturas de subsistência, como mandioca, feijão e hortaliças; e na pecuária há a criação de gado de corte e leiteiro.

O prefeito de Itapirapuã, Cássio Roberto, afirmou que a rodovia permite o escoamento de grãos e destacou a facilidade que o trecho traz para que a população cuide da saúde na Policlínica na cidade de Goiás. “A unidade de saúde atende pelo menos 40 pessoas do município todos os dias. As pessoas que saem de Itapirapuã são bem atendidas e essa rodovia permite que eles cheguem mais rápido e com segurança”, enfatizou.

Ponte em Araguapaz

Ainda neste sábado, o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela inauguraram uma nova ponte na GO-449, em Araguapaz, no entroncamento com a GO-164, na altura do Povoado de Tiririca. A estrutura contou com investimento do Tesouro Estadual no valor de R$ 6,8 milhões e vai beneficiar também municípios como Faina e Matrinchã.

Segundo Caiado, a ponte de 66,7 metros de extensão vai trazer desenvolvimento para a região. “Nesta ponte temos o que há de mais moderno, com toda a tecnologia. A vida das pessoas vai mudar, dando condições para a população poder crescer e ter acesso ao outro lado da ponte em qualquer momento do ano. Estamos devolvendo Goiás aos goianos e dando cada vez mais infraestrutura para o nosso povo poder produzir e trabalhar”, afirmou.

De acordo com o vice-governador Daniel Vilela, a construção da ponte é importante, sobretudo, para o transporte escolar. “Temos um governador que conhece os problemas da vida diária no campo. Os alunos, muitas vezes, têm que estudar em escolas muito distantes em razão de não ter uma obra de uma ponte. Muitos inclusive deixam de estudar, de se formar, de ter uma base educacional devido à falta dessa estrutura”, enfatizou.

O prefeito de Araguapaz, Francisco Deuristom, ressaltou que a construção da ponte beneficia, além do produtor rural, a população que necessita transitar pela região. A melhoria na transição também foi destacada pelo prefeito do Faina, Cleomir do Leilão, que diz que “no município temos uma indústria de calcário que necessita muito dessa ponte”.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, relembrou as obras e o compromisso do Governo de Goiás na região. “Além dessas importantes obras, foram inúmeros melhoramentos funcionais, como elevações de greide para melhorar a drenagem de vias e intervenções de pontes. Então, foram muitas ações da gestão estadual no Vale do Araguaia”, disse.

