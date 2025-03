Após casos de vandalismo, donos de carros da Tesla adotam estratégia de “camuflagem”

Por Elisa Cristine/Carro e Motos/MSN

Depois de muitos casos de vandalismo começarem a circular pelas redes sociais, donos de carros da Tesla adotaram uma estratégia inusitada para tentar escapar dos ataques.

Tudo começou depois da posse de Donald Trump, em que Elon Musk foi acusado de nazismo por conta de uma saudação suspeita que fez durante seu discurso no evento. Como forma de retaliação, pessoas começaram a vandalizar carros da Tesla que encontram na rua.

Agora, uma foto circulando no Reddit mostra um Tesla Cybertruck com a marca “Toyota” estampada na parte traseira. O The New York Post também relatou um caso de um Model S ostentando emblemas da Mazda e até mesmo um Model 3 enfeitado com os icônicos quatro anéis da Audi.

Ainda de acordo com o The New York Post, em algumas cidades, os proprietários de Tesla estão removendo discretamente os logotipos, possivelmente em resposta às crescentes tensões em torno das afiliações políticas de Musk.

Esse modelo você não conhece, mas é um "Tesla Honda Civic". Toda essa arte-manha é uma tentativa de enganar contrários a Trump e Elon Musk.