Vereador pede que parque ecológico seja melhorado e faz críticas pelo abandono.

Carlinhos requer ponte entre UFJ e Estrela Dalva

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a construção de uma ponte que ligue o bairro Estrela Dalva ao câmpus da Universidade Federal de Jataí (UFJ). A justificativa para o pedido é a falta de um retorno seguro para os alunos que deixam a universidade, os quais são forçados a percorrer distâncias maiores e atravessar uma rodovia movimentada sem iluminação. Recentemente, um acidente fatal envolvendo um estudante reforçou a necessidade de uma solução para melhorar a segurança na região. A construção da ponte visa facilitar o acesso, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança e comodidade para todos.

Destaque

Durval pede revitalização do Parque Ecológico Binômino da Costa Lima

O vereador Durval Júnior solicitou ao executivo a revitalização completa do Parque Ecológico Binômino da Costa Lima, também conhecido como Praça do Olho d'Água. “O parque está atualmente abandonado, com vegetação alta dentro dos lagos e acúmulo de lixo, dificultando a visualização das águas”, afirmou ele. “Além disso, a falta de iluminação em vários postes compromete a segurança dos usuários durante a noite. A situação é considerada urgente, pois o lixo espalhado pode causar doenças e infestação de insetos e roedores. Localizado no centro da cidade, o parque é frequentado por moradores locais e de outras cidades, necessitando de reparos nas calçadas e no parquinho para garantir um ambiente confortável e seguro, especialmente para as crianças”.

Guilherme solicita UTI neonatal para o Hospital Estadual

O vereador Guilherme Alves solicitou à Secretaria de Saúde de Goiás a implantação de uma unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). A proposta visa atender à demanda crescente por cuidados intensivos para recém-nascidos na região, que atualmente carece de estrutura especializada. “O hospital, responsável por atendimentos de média e alta complexidade em 28 municípios, cobre uma população estimada de 700 mil pessoas. Mensalmente, são realizados cerca de mil partos na unidade, mas a ausência de UTI neonatal obriga a transferência de recém-nascidos em estado grave para Goiânia, quando há vagas disponíveis na regulação”, declarou. “Essas transferências aumentam os riscos aos pacientes, comprometendo o prognóstico e a qualidade do atendimento. A região registra elevado número de gestações de alto risco, além de casos de prematuridade, insuficiência respiratória e infecções neonatais graves, que exigem intervenções imediatas. A implantação da UTI neonatal garantiria suporte adequado a esses casos, humanizaria o cuidado com as famílias e ampliaria a segurança para a equipe médica que atua na unidade”.

Carlone sugere feira coberta na região leste de Jataí

O vereador Carlone Assis sugeriu à prefeitura a construção de uma feira coberta na região leste da cidade. A proposta abrange os bairros Cidade Jardim I e II, Vila Brasília, Jardim Jataí, Colinas, Jacutinga, São Pedro e setores adjacentes. “O objetivo é facilitar o acesso a feiras livres para moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até a estrutura existente, distante da área”, explicou. “Entre os benefícios estão: redução de barreiras para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e usuários de transporte público; apoio a pequenos produtores e comerciantes locais; proteção contra intempéries climáticas; e promoção da integração social e cultural. Para a realização da obra, há uma área pública no Cidade Jardim I, já disponível para a implantação do projeto”.