Novo acordo Brasil-Singapura abre caminho para crescimento da carne suína brasileira

Em meio às crescentes preocupações com surtos de peste suína africana, o acordo de regionalização firmado entre Brasil e Singapura para o comércio de carne suína se destaca como uma estratégia inovadora para garantir a segurança sanitária e ampliar o acesso aos mercados internacionais. Essa movimentação não apenas abre novas oportunidades comerciais para o setor suinícola brasileiro, mas também reforça a necessidade de medidas preventivas eficazes.

Contexto econômico e comercial

O acordo representa um marco para o Brasil, que registrou em janeiro de 2025 um recorde histórico na exportação de carne suína para o mês, com Singapura ocupando a sexta posição entre os principais destinos. “O acordo mostra a confiança deste mercado na qualidade e segurança da carne suína brasileira, pois Singapura é considerado um dos mercados mais exigentes nesses aspectos na Ásia. É uma oportunidade de aumentar ainda mais a capilaridade de destinos para a carne suína brasileira, o que vem impulsionando o sucesso de exportação”, destaca Mara Costa, médica veterinária e Gerente de Serviços Técnicos focada em suínos da Kemin.

O Brasil segue protocolos rigorosos para garantir a segurança e atender às exigências sanitárias dos mercados internacionais. Segundo a especialista, “Não obstante, a qualidade da produção e o compromisso com a sustentabilidade garantem ao Brasil o reconhecimento de ser referência em fornecedor de carne suína”.

Desafios e medidas de prevenção sanitária

A peste suína africana continua sendo uma grande preocupação global, mas o Brasil se destaca por estar livre das principais doenças suínas altamente contagiosas, como a Peste Suína Africana e a PRRS (Síndrome Respiratória e Reprodutiva Suína). “Isso se deve ao compromisso de todo o setor da suinocultura nacional com a biossegurança e a sanidade. Desde a chegada do material genético ao país, os animais passam por exames rigorosos, garantindo que apenas animais saudáveis entrem no plantel brasileiro. Essa abordagem, aliada às boas práticas de bem-estar animal, garante a qualidade e segurança da carne suína exportada”, explica Mara.

Para manter essa segurança, as melhores práticas de biossegurança envolvem desde protocolos sanitários nas granjas até a nutrição de qualidade. Políticas de prevenção integradas, combinando estratégias regulatórias e soluções tecnológicas, são fundamentais para proteger o setor e garantir a estabilidade das exportações.

Inovação e soluções técnicas no combate a doenças animais

A segurança do alimento também passa pelo desenvolvimento de soluções inovadoras no setor suinícola. A Kemin, fabricante global de ingredientes voltados para a saúde animal, tem no portfólio produtos que garantem qualidade durante todo o processo de produção de alimentos. “Foram realizados estudos inovadores para compreender o papel das matérias-primas e ingredientes como fatores de risco em doenças como a Peste Suína Africana e a PRRS. Produtos à base de ácidos orgânicos, apresentam soluções que podem mitigar os desafios durante o processo de armazenamento e produção das rações”, afirma Mara.

Os desafios sanitários e alimentares também envolvem qualidade das matérias-primas, estresse e ambiência no sistema de produção de suínos. “Garantir a saúde e boa imunidade dos animais é essencial para manter a inocuidade dos alimentos , a produtividade e a rentabilidade, seja para exportação ou para atender ao mercado interno”, destaca Mara.

O acordo de regionalização entre Brasil e Singapura representa um grande avanço para o setor suinícola nacional, abrindo novas oportunidades comerciais e reforçando a necessidade de manter altos padrões sanitários. Com protocolos rigorosos, medidas de biossegurança eficazes e inovação tecnológica, o Brasil se consolida como um fornecedor confiável de carne suína para os mercados mais exigentes do mundo e as soluções da Kemin desempenham um papel fundamental nesse cenário, garantindo maior segurança, imunidade e produtividade ao setor, posicionando o país como uma potência global na produção suinícola.

Sobre a Kemin Industries

A Kemin Industries é uma fabricante global de ingredientes, que se empenha diariamente em transformar de maneira sustentável a qualidade de vida de 80% da população mundial com seus produtos e serviços. A empresa possui mais de 500 ingredientes patenteados para saúde e nutrição humana e animal, alimentos para animais de estimação, aquicultura, nutracêuticos, tecnologias alimentares, tecnologias agrícolas e indústrias têxteis.

Por mais de meio século, a Kemin se dedica ao uso da ciência aplicada para enfrentar os desafios do setor e oferecer soluções de produtos para clientes em mais de 120 países. A Kemin fornece ingredientes para alimentar uma população em crescimento, com seu compromisso com a qualidade, segurança e eficácia de alimentos, rações e produtos relacionados à saúde.

