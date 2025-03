JataFolia 2025: Um Carnaval Histórico de Alegria, Segurança e Sucesso Absoluto!

O JataFolia 2025 entrou para a história como um dos maiores e mais memoráveis carnavais públicos da região Sudoeste do Estado de Goiás. Realizado pela Prefeitura Municipal de Jataí, através da Secretaria de Turismo, com o apoio da COMTAT e outros parceiros, o evento transformou a Orla do Lago Bonsucesso, no Pólo Turístico Vale do Paraíso, em um palco de pura magia e celebração, de 1º a 4 de março.

Durante quatro dias de folia, o JataFolia 2025 atraiu um público estimado em mais de 20 mil pessoas, com o ápice de presença na segunda-feira, dia 3. A programação musical foi um verdadeiro espetáculo, com atrações especiais que animaram os foliões e visitantes de todas as idades.

O terceiro dia foi simplesmente épico! Guilherme Silva e Negão Chandon fizeram o Lago Bonsucesso tremer, colocando todo mundo para cantar e dançar em uma noite inesquecível.

O JataFolia 2025 também impulsionou a economia local. Segundo Rodrigo Cabral, Diretor do Lago Bonsucesso, a comercialização de alimentos e bebidas pelos 7 ambulantes e comerciantes cadastrados superou as expectativas, com um faturamento total de mais de R$ 350 mil.

A segurança foi uma prioridade absoluta no JataFolia 2025. A ação integrada das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) garantiu a tranquilidade dos foliões e visitantes durante todo o evento.

A GCM realizou a detenção de dois indivíduos que cobravam indevidamente por estacionamento em área pública, demonstrando a eficiência da segurança presente no evento.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social inovou com a introdução de câmeras de reconhecimento facial na entrada do evento, medida elogiada pela Secretária Tenente-Coronel Selma Rodrigues como crucial para a prevenção de crimes.

O Secretário Municipal de Turismo, Rodrigo Félix, expressou sua gratidão a todos os envolvidos no sucesso do JataFolia 2025, destacando o grande público e o impacto positivo do evento na região.

O Prefeito de Jataí, Geneilton Assis, celebrou o sucesso do evento, que atraiu famílias de toda a região e do Estado. “Gratidão” foi a palavra que definiu o sentimento do prefeito, que agradeceu a todos que acreditaram no evento e proporcionaram momentos de felicidade para a população.

O JataFolia 2025 deixa um legado de alegria, segurança e sucesso, consolidando-se como um dos maiores carnavais públicos da região e um evento que ficará marcado na memória de todos os participantes.

Fonte: Comunicação PMJ