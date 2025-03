Descubra qual é o fazendeiro mais rico do Brasil; ele é de Goiás

Ele comanda a Fazenda Nova Piratininga, uma das maiores do país, localizada em Goiás

Da Redação Jornal Opção

O Brasil é um dos gigantes do agronegócio mundial, e por trás dessa força econômica estão empresários do setor rural que não apenas comandam vastas propriedades, mas também impulsionam inovações e práticas sustentáveis. Esses fazendeiros se destacam não apenas pelo tamanho de suas produções, mas também pela influência que exercem no setor e na economia do país.

Igor Nogueira é um dos grandes destaques do agronegócio no Brasil. Ele comanda a Fazenda Nova Piratininga, uma das maiores do país, localizada em Goiás. A propriedade é referência na criação de gado e melhoramento genético, mostrando como a inovação pode agregar valor ao setor.

Carlos Massa, o Ratinho, é conhecido por sua carreira na televisão, mas também é um grande investidor do agronegócio. Com propriedades no Paraná e no Acre, ele exemplifica a diversificação de investimentos e a importância do setor agropecuário na economia nacional.

José Antônio Gorgen, o Zezão, é um dos principais nomes do agronegócio no Piauí e no Maranhão. À frente do Grupo Riza, ele foi pioneiro na exportação de produtos agrícolas para a China, ajudando a ampliar a presença do Brasil no mercado internacional.

Nadir Razini, dono da Fazenda Juliana em Rondônia, comanda um dos maiores confinamentos de gado do país. Seu foco em gestão eficiente e sustentabilidade tem contribuído significativamente para o crescimento do setor.

Lideranças no Setor Agropecuário

Roque Quagliato, conhecido como “Rei do Gado”, é um político e empresário brasileiro do setor agropecuário. Ele ganhou notoriedade no estado de Goiás por sua atuação no agronegócio, especialmente na criação de gado. Quagliato tem uma carreira política significativa, tendo sido vereador em Goiânia e eleito deputado estadual.

José Batista Sobrinho, fundador da JBS, transformou sua empresa em um dos maiores conglomerados de carne do mundo. Sua visão estratégica foi fundamental para colocar o Brasil na liderança global da indústria alimentícia.

Blairo Maggi, proprietário do Grupo Amaggi, é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil. Sua atuação abrange desde a produção de grãos até iniciativas de reflorestamento, destacando-se como um dos empresários mais influentes do setor. Apesar de sua relevância econômica e política, Maggi também é uma figura controversa, sendo alvo de críticas por seu envolvimento no desmatamento da Amazônia e em investigações de corrupção.

Eduardo Logemann, empresário brasileiro ligado ao setor do agronegócio. Ele é conhecido por ser um dos principais acionistas e ex-presidente do Grupo SLC, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil, com forte atuação na produção de soja, milho e algodão.A SLC Agrícola, fundada por sua família, se destacou como uma das pioneiras na expansão da fronteira agrícola brasileira, especialmente no Cerrado. Além disso, Logemann teve influência no desenvolvimento tecnológico do setor e na adoção de práticas de grande escala na produção agrícola.

