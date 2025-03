Edital - Agromarcas Comercio de Peças e Insumos Agrícolas LTDA 

Agromarcas Comercio de Peças e Insumos Agrícolas LTDA

CPF/CNPJ: 05.516.021/0001-88

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental

de Instalação e Operação válida até 28/02/2028 e 28/02/2033. Para atividade de: E3.8 -

Armazenamento e distribuição em geral (medicamentos, perfumaria, vestuário, alimentos, bebidas e

defensivos agrícolas). No endereço: Rua Castro Alves, Qd. 55, Lt. AR01, nº 3125, Vila Jardim Rio

Claro, Jataí - GO.