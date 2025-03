Edital de licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

RENATO INACIO CARDOSO

CPF/CNPJ: 215.774.041-49

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.

Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental

de Operação válida até 28/02/2033. Para atividade de: Aquicultura em tanque escavado de 627,00 m².

No endereço: Fazenda Boa Vista do Rio Claro, Rodovia GO 184, km 8, à esquerda 15 km, Zona

Rural, Jataí – GO.