Cliente dribla inversão de fluxo com sistema zero grid

A inversão de fluxo tem impactado diretamente o desenvolvimento de projetos de energia solar em todo o Brasil, com destaque para Minas Gerais. De acordo com um estudo da Greener, o estado liderou os casos registrados nos primeiros seis meses de 2024, representando 76% do total – um aumento significativo em relação aos 63% registrados no mesmo período de 2023.

Essa situação tem exigido ajustes técnicos e negociações complexas com as concessionárias, o que tem levado engenheiros a repensarem soluções para garantir a viabilidade e eficiência das instalações.

Entre as alternativas mais discutidas estão os sistemas zero grid, projetados para evitar a exportação de energia excedente para a rede. Tal sistema ajusta a geração conforme o consumo imediato do usuário, garantindo que toda a eletricidade produzida seja consumida em tempo real.

Um exemplo dessa abordagem é um projeto fotovoltaico desenvolvido pela Ion Energia em uma fazenda localizada na cidade de Uberaba (MG), que ilustra como desafios regulatórios e técnicos podem ser superados com soluções de engenharia de ponta.

A instalação do sistema zero grid, realizado em parceria com a CS Consultoria, foi a solução encontrada para atender às necessidades do cliente diante das restrições impostas pela distribuidora de energia.

