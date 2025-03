Potência mundial de 2027 deve ser país da América Latina

Por Karoline Calumbi/Tribuna de Minas

O Brasil está se destacando cada vez mais no cenário econômico global, consolidando-se como uma potência emergente na América Latina.

Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), o país deve se tornar a oitava maior economia do mundo até 2028, superando economias tradicionais e ampliando sua relevância global.

Crescimento Econômico de potência mundial

A ascensão do Brasil não é fruto do acaso, mas sim de um processo de diversificação econômica e investimentos estratégicos. O país tem reduzido sua dependência de matérias-primas ao fortalecer setores-chave, como tecnologia, manufatura avançada e energias renováveis. Com isso, atrai cada vez mais investimentos internacionais e expande sua competitividade global.

Vale mencionar que a agroindústria continua sendo um pilar fundamental da economia brasileira. Líder na produção de soja, café e carne, o Brasil investe em inovação e eficiência nas cadeias produtivas, garantindo uma posição dominante no mercado mundial.

Tecnologia, Energias Renováveis

Outro detalhe importante é o avanço significativo do Brasil no setor tecnológico e energético. O país tem apostado na modernização industrial e na criação de tecnologia própria, o que impulsiona sua competitividade global.

Além disso, destaca-se como referência em energias renováveis, sendo um dos maiores produtores de energia hidrelétrica, solar e eólica do mundo.

Isso porque, além de garantir a autossuficiência energética de maneira sustentável, o Brasil também exporta conhecimento e tecnologia para outros países. Esse fator é essencial para fortalecer sua posição como uma potência emergente, alinhando crescimento econômico com responsabilidade ambiental.

Perspectivas Econômicas para 2027

De acordo com o FMI, o Brasil crescerá 2,2% em 2024 e 2,1% em 2025, mantendo um ritmo de expansão estável. Esse desempenho é impulsionado por políticas econômicas estratégicas e pelo equilíbrio entre setores produtivos tradicionais e inovadores.

Além disso, mesmo diante de desafios globais, como tensões geopolíticas e oscilações na inflação, o país tem conseguido manter sua estabilidade macroeconômica. Esse fator o coloca em uma posição privilegiada na América Latina, tornando-se um destino atrativo para investimentos e fortalecendo seu papel no cenário internacional.

