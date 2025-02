Vereador propõe continuidade da canalização do córrego Jataí

Destaque

Luciano solicita retomada de obra de canalização do córrego Jataí

O vereador Luciano Lima solicitou à administração municipal a retomada das obras de canalização do córrego Jataí. O projeto, iniciado em 2008, previa a ligação do Lago JK até a BR-364, mas encontra-se paralisado. “A obra não cumpriu sua função social de melhorar a acessibilidade, a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico-social da região”, afirmou. “O trecho já canalizado, na Avenida Amador José de Assis, apresenta problemas de trafegabilidade, iluminação precária e abandono. O poder público deve agir para evitar o crescimento urbano desordenado e os problemas ambientais causados pela ocupação humana às margens do córrego. Sugerimos que o projeto seja retomado em etapas e implantadas soluções alternativas, como a criação de parques lineares, que foram bem-sucedidos em outras cidades brasileiras”.

Nota JN

Em 2011 a Câmara Municipal fez pedido para que o Córrego Jataí fosse vitalizado, inclusive o requerimento foi assinado por todos os vereadores da época, ou seja, por unanimidade.

A questão a ser analisada é o impácto ambiental no manancial, o referido córrego é morada de vários animais, uma riqueza da fuana e flora em nossa cidade, e a continuidade dessa obra representa a morte dessa fauna e flora.

Pelo mundo afora essa concretagem é questionada, a exemplo é um riacho que corta a capital da Coreia do Sul, sendo recuperado e revitalizado de forma sustentável. Dá forma que o nosso querido Córrego Jataí está sendo concretado, literalmente falando, é assassinato do meio ambiente que o envolve. Por Gideone Rosa

Marcos Patrick propõe escola em tempo integral em Jataí

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao executivo a construção de uma escola em tempo integral no município. Ele destaca que o ensino em tempo integral na educação infantil e no ensino fundamental I oferece uma formação ampla e eficiente aos alunos. Ele cita o Relatório de Capital Humano Brasileiro, publicado pelo Banco Mundial em 2022, que associa a educação em tempo integral a melhorias no Índice de Capital Humano (ICH). “O projeto de educação em tempo integral inclui atividades como prática de esportes, aprendizado de línguas estrangeiras, desenvolvimento de habilidades lógico-matemáticas e conscientização ambiental e corporal”, informou ele. “Os alunos beneficiados por esse modelo educacional têm a oportunidade de passar mais tempo no ambiente escolar, recebendo auxílio pedagógico específico e trabalhando suas dificuldades acadêmicas na própria escola. Essa abordagem tende a melhorar o rendimento em sala de aula e desenvolver a autonomia e o autoconhecimento dos estudantes”.

Kátia sugere capacitação sobre TEA para servidores

A vereadora Kátia Carvalho requereu à prefeitura a realização de capacitação de servidores das secretarias municipais de Educação e Saúde sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). “O objetivo é promover maior compreensão do TEA, desenvolver habilidades para adaptar estratégias de ensino e práticas de atendimento, e fortalecer práticas inclusivas nos ambientes escolar e de saúde”, explicou ela. “O estudo técnico solicitado deve contemplar o levantamento do número de profissionais a serem capacitados, a identificação de instituições ou especialistas para ministrar a capacitação, estimativa de, custos e recursos necessários, cronograma sugerido para implementação e análise do impacto esperado na qualidade do atendimento. É importante uma capacitação abrangente, envolvendo professores, coordenadores, gestores, cuidadores, profissionais de saúde e demais servidores, visando ambientes mais inclusivos e preparados para atender todos os alunos e cidadãos”.