Vereador quer revisão de contribuição de aposentados do município

Durval sugere ecoponto no bairro Estrela Dalva

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal a construção de um ecoponto no bairro Estrela Dalva. “Existe uma quantidade significativa de residências na área, que carece de um local adequado para o descarte consciente de resíduos”, relatou ele. “A ausência de um ponto de coleta nas proximidades leva a população a descartar lixo em locais inapropriados. A implementação do ecoponto contribuiria para a preservação do meio ambiente na região”.

Guilherme pede iluminação para trecho da Avenida Ribas Marques

O vereador Guilherme Alves solicitou ao executivo a implantação de rede de iluminação pública na Avenida Ribas Marques, entre as ruas 11 e 15, no bairro Colmeia Park. “Aquela avenida é uma importante via de ligação entre os setores Mauro Bento e Colmeia Park ao centro da cidade, sendo utilizada por centenas de pessoas diariamente”, ressaltou. “O trecho sem iluminação tem causado transtornos aos moradores que transitam pela área à noite, tornando-a escura e potencialmente perigosa”.

Carlone propõe revisão da contribuição previdenciária de aposentados

O vereador Carlone Assis propôs a reavaliação do índice de contribuição previdenciária dos servidores aposentados do município. A proposta visa alterar o teto de contribuição, buscando maior justiça para os aposentados que já contribuíram durante sua vida ativa com o sistema previdenciário municipal. “Atualmente, os servidores aposentados de Jataí têm descontados 14% de seus proventos, mesmo quando os valores não atingem o teto nacional de contribuição, estabelecido pelo INSS em R$ 7.507,49”, explicou ele. “Essa prática tem gerado preocupação e dificuldades para os aposentados do município. Considerando a boa situação financeira de Jataí e os recursos disponíveis no Jataí Previ, sugerimos que os descontos previdenciários sejam aplicados apenas aos servidores aposentados com proventos superiores ao teto nacional do INSS. Essa medida alinharia Jataí à prática adotada em outras esferas da Federação e em diferentes municípios”.

Carlinhos solicita atendimento odontológico 24 horas na UPA

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou à prefeitura a implantação de serviços de urgência e emergência odontológica 24 horas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “As UPAs podem e devem oferecer atendimento odontológico emergencial em regime de plantão”, afirmou. Ele lista situações que seriam atendidas, como infecções dentárias, dores agudas, hemorragias gengivais e pequenas fraturas. “O serviço era anteriormente prestado pelo Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, mas foi descontinuado após a estadualização da unidade. Atualmente, a população de Jataí está desamparada quanto às urgências odontológicas fora do horário comercial, já que apenas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizam alguns desses atendimentos durante o expediente normal”.