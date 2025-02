EUA aprovam lei para barrar entrada de Alexandre de Moraes no país;

A medida, que avançou nesta quarta-feira , pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está sendo acusado de promover censura por meio de ordens judiciais.

Os deputados dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei que visa barrar a entrada e deportar autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra cidadãos estadunidenses em território norte-americano. A medida, que avançou nesta quarta-feira (26), pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que está sendo acusado de promover censura por meio de ordens judiciais.

O ministro Alexandre de Moraes se tornou o alvo de alguns parlamentares dos EUA, que o acusam de promover censura por meio de ordens judiciais. A ofensiva contra Moraes começou após o ministro suspender o uso da rede social X no Brasil, devido ao descumprimento de determinações judiciais em solo brasileiro. A plataforma ficou mais de 30 dias fora do ar.

A lei, apresentada pelos deputados Darrell Issa e Maria Salazar, do Partido Republicano, tem como objetivo tornar “qualquer funcionário de governo estrangeiro que se envolve em censurar a forma de expressão americana” em pessoas “inadmissíveis” e passíveis de deportação nos EUA. A medida visa proteger a liberdade de expressão dos cidadãos estadunidenses e impedir que autoridades estrangeiras interfiram na liberdade de expressão nos EUA.

A aprovação da lei pode ter impacto direto no ministro Alexandre de Moraes, que pode ser considerado “inadmissível” nos EUA devido às acusações de censura. Isso pode impedir que o ministro entre nos EUA ou pode levar à sua deportação se ele já estiver no país.

A aprovação da lei “Sem Censores em Nossas Fronteiras” pode ter consequências mais amplas para as relações entre os EUA e outros países. A medida pode ser vista como uma forma de proteger a liberdade de expressão nos EUA, mas também pode ser vista como uma forma de interferência nos assuntos internos de outros países. É importante observar como essa lei será implementada e quais serão as consequências para as relações internacionais.

