Senador Canedo sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana nesta quarta

Prefeitos, gestores e servidores de mais de 30 municípios estão inscritos para o encontro que acontece no Paço Municipal. Rede Cidade Digital também reconhece Prefeitos inovadores da região

Senador Canedo sedia nesta quarta-feira (26), o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia, encontro que reunirá no Paço Municipal, prefeitos (reeleitos e eleitos), gestores, servidores, vereadores e especialistas para tratar sobre o uso de tecnologia e transformação digital dos serviços públicos. O evento é uma realização da Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Senador Canedo. A abertura está marcada para as 9h.



Representantes de mais de 30 Prefeituras estão inscritos para o Fórum que visa promover a troca de experiências entre os gestores municipais e facilitar o acesso a soluções inovadoras. O prefeito Fernando Pellozo abre o ciclo de palestras falando sobre as inovações da cidade com a implantação do Canedo Digital.

As prefeitas de Cristianópolis, Juliana Costa, e de Mossâmedes, Marta Caetano, e os prefeitos de Cachoeira Dourada, Rodrigo Rodrigues, e de Itumbiara, Dione Araújo, também mostram como as cidades investem em tecnologia na modernização da máquina pública. O Secretário Municipal de Inovação e Transformação Digital de Goiânia, Fábio Christino, destaca as ações para transformar a capital do Estado referência nacional em inovação e gestão eficiente. Outra convidada confirmada é a Superintendente de Transformação Digital da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, Vânia de Carvalho Marçal Bareicha, que apresenta as estratégias de transformação digital do Estado para os municípios goianos.

Além de modelos nos municípios, o público do evento ainda terá acesso a soluções tecnológicas apresentadas pelas empresas CIS Tecnologia, Bio World, Tentech, OmniCentral, Portal de Compras Públicas, Megasoft, Fiorilli, 1Doc, G.i - Geotecnologia Inteligente e Algar Telecom.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Metropolitana de Goiânia são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

Prefeitos Inovadores - Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também reconhece os Prefeitos Inovadores da região. Para a seleção, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades. Ao todo, 13 Prefeitos foram selecionadas para o momento.

