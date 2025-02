Vereador quer UBS em assentamento

Luciano solicita implantação de redutor de velocidade

O vereador Luciano Lima solicitou à SMT a implantação de um redutor de velocidade na Rua André Luís, no bairro Sodré, com ligação pela Avenida Deputado Honorato de Carvalho. O pedido visa coibir excessos de velocidade praticados por condutores no trecho que conecta diversos bairros e canaliza o fluxo de veículos para acessar as rodovias BR-060 e BR-364. “A via se tornou uma importante opção para acessar a BR-060 (UFJ), com ramais para a BR-364 (Caçu), GO-184 (Serranópolis) e acesso à cidade de Mineiros”, declarou. “O aumento do fluxo de veículos e relatos de excessos de velocidade têm gerado preocupação entre os moradores dos bairros adjacentes, especialmente devido à presença constante de crianças na área. A instalação de equipamentos como quebra-molas ou lombada eletrônica é necessária para garantir a segurança e preservar vidas na região”.

Marcos Patrick: projeto institui Semana do Consumidor

A Câmara aprovou projeto do vereador Marcos Patrick que cria em Jataí a Semana Municipal do Consumidor, a ser realizada anualmente na semana do dia 15 de março. Entre os objetivos da Semana do Consumidor estão divulgar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor; incentivar a renegociação de dívidas de consumidores inadimplentes; promover a educação para o consumo responsável e sustentável; prestar atendimento e orientação aos consumidores e debater problemas sociais relacionados ao consumo. As atividades previstas incluem palestras, workshops, mesas redondas e peças teatrais educativas. A justificativa do projeto destaca a importância de proteger e informar o consumidor sobre seus direitos, considerando sua vulnerabilidade nas relações de consumo. A proposta se baseia no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal, que determinam a proteção ao consumidor como princípio da ordem econômica. O autor do projeto ressalta que a medida não gerará despesas ao erário municipal.

Adilson pede recapeamento de ruas do Alto das Rosas

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo o recapeamento da Avenida Brasília e das seguintes ruas do bairro Alto das Rosas: Dona Mariquinha, Dona Professora Leiner, Carvalho de Assis, Sebastião Garcia de Assis, Olyntho Modesto, Epaminondas Campos, Caetano Carrijo e Pedro Ludovico. “O recapeamento traria mais fluidez e agilidade ao tráfego, beneficiando toda a população da região”, afirmou.

Abimael quer UBS no assentamento Terra e Liberdade

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura a construção e a instalação de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no assentamento Terra e Liberdade (3T). “O local possui uma população crescente, composta principalmente por famílias que dependem da agricultura familiar e atividades locais e que enfrentam dificuldades no acesso a serviços de saúde básicos, tendo que se deslocar longas distâncias para receber atendimento médico”, disse ele. “A instalação da UBS beneficiaria grupos vulneráveis, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas, além de possibilitar a realização de campanhas de vacinação, palestras educativas e programas de prevenção de doenças. A obra é uma medida urgente e necessária para garantir o direito à saúde da população local e fortalecer as ações de saúde pública na região”.