Vereador sugere convênio para ampliar fiscalização de perturbação do sossego

Lazinho solicita estudo para alargamento da Alameda Marechal Rondon

O vereador Lazinho do Asfalto solicitou à administração municipal o alargamento da Alameda Marechal Rondon. O pedido visa transformar um trecho específico da via em mão dupla, abrangendo desde a esquina da Alameda Fernando Costa, no bairro Epaminondas II, até a esquina da Avenida Comendador Epaminondas Vieira Cunha, no bairro José Bento. A justificativa para o pedido baseia-se no aumento do número de veículos no município e na necessidade de melhorar a organização, fluidez e segurança do trânsito. “A mudança beneficiaria moradores e visitantes dos setores Conjunto Rio Claro I, II e III, José Bento, Primavera, Epaminondas e adjacentes, facilitando o acesso ao centro da cidade”, afirmou ele. “Atualmente, os motoristas enfrentam dificuldades para sair desses bairros, tendo que percorrer distâncias maiores para fazer retornos”.

Destaque

Durval sugere convênio para ampliar fiscalização de perturbação do sossego

O vereador Durval Júnior sugeriu ao executivo a formalização de um convênio entre as secretarias ou órgãos de fiscalização de posturas em Jataí. O objetivo é conceder à Guarda Civil Municipal (GCMJ) autonomia para atuar em casos de perturbação do sossego público. “O convênio permitiria que a GCMJ lavrasse multas e notificasse infratores, especialmente no período noturno, quando ocorre a maioria das denúncias”, declarou. “Essa medida não prejudicaria os fiscais municipais, pois as ocorrências se concentram em horários fora do expediente normal. A proposta visa atender aos anseios da população, que solicita diariamente fiscalização desse tipo de conduta. O convênio garantiria maior efetividade nas fiscalizações, permitindo que a GCMJ atue de maneira mais eficaz no combate à perturbação do sossego público”.

Guilherme quer semáforo em cruzamento perigoso

O vereador Guilherme Alves requereu à prefeitura a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Capitão Serafim de Barros e Rua Jerônimo Vilela, no Jardim Rio Claro. “O local tem sido palco de diversos acidentes e causa transtornos aos motoristas que precisam atravessar a Rua Jerônimo Vilela, e a Capitão Serafim de Barros é uma via importante que conecta vários setores da cidade ao Centro, o que a torna bastante movimentada”, descreveu. “A instalação de sinalização semafórica foi apontada pelos moradores da região como uma possível solução para melhorar a segurança no cruzamento”.

Kátia propõe estudo para construção de Maternidade Modelo Pública em Jataí

A vereadora Kátia Carvalho reivindicou ao município a construção e a implantação de uma Maternidade Modelo Pública integrada a uma UTI Neonatal em Jataí. “A proposta visa oferecer atendimento humanizado e eficiente às gestantes e recém-nascidos, com infraestrutura moderna e ampliação da capacidade de internação”, explicou ela. “O objetivo é reduzir a necessidade de deslocamento para outras cidades, especialmente em casos de alto risco que demandam cuidados intensivos neonatais. Atualmente muitas gestantes e recém-nascidos de Jataí precisam ser transferidos com urgência para municípios vizinhos devido à falta de estrutura local para atendimentos de média e alta complexidade. Essa situação gera dificuldades logísticas, sobrecarga no sistema de saúde regional e impacto emocional para as famílias, além de aumentar os riscos de complicações”.

A Maternidade Modelo Pública proposta incluiria:

- Quartos de internação coletivos e humanizados

- Bloco cirúrgico moderno para partos cesáreos e emergências obstétricas

- UTI Neonatal equipada para atender até 10 recém-nascidos simultaneamente

- Equipe multidisciplinar especializada

O requerimento pede a elaboração de um estudo técnico e financeiro detalhado, considerando:

1. Orçamento para construção e aquisição de equipamentos

2. Custos operacionais mensais

3. Possíveis fontes de financiamento

4. Projeção do impacto na melhoria do atendimento à população