Você sabe o que é ‘leitura de cocho’?

Ler e compreender o hábito alimentar e a saciedade de bovinos nos diferentes períodos do confinamento contribui para que a oferta diária de dieta seja mais precisa, o que por sua vez, contribui com ganhos em produtividade e rentabilidade operacional

O confinamento é uma técnica largamente utilizada para terminação de bovinos de corte, pois está diretamente relacionado ao aumento da eficiência na produção de bovinos. Com o manejo nutricional adequado e determinados cuidados, essa prática permite reduzir a idade ao abate, melhorar a qualidade da carne e aumentar o peso dos animais. Além de ser uma opção sustentável, o confinamento proporciona outras vantagens, como diluição dos custos de manutenção, aliviamento das áreas de pastagem e a possibilidade de produção de adubo orgânico.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, a chamada “leitura de cocho” se destaca como uma ferramenta muito importante para otimizar o manejo alimentar.

Continua após a publicidade

A prática nada mais é do que observar a (ou ‘fazer a leitura da’) quantidade de dieta presente no cocho não consumida pelos bovinos. “Isso permite identificar possíveis excessos ou faltas, garantindo que a alimentação seja fornecida na quantidade e nos horários corretos”, explica o zootecnista Victor Fonseca, coordenador técnico de bovinos da MCassab Nutrição e Saúde Animal.

Continua após a publicidade

“A leitura de cocho influencia parâmetros operacionais, produtivos, como também aspectos biológicos e comportamentais dos animais, como identificação de possíveis inconsistências operacionais, ajuste diário da oferta de alimentos, otimização do consumo de matéria seca (CMS), aumento da eficiência alimentar (EA) e equilíbrio da saúde ruminal”, explica o especialista.

Victor destaca que, com a correta leitura de cocho, o produtor audita a quantidade de alimento que os animais estão consumindo e, com isso, podem promover ajustes precisos na oferta de comida. “Ao observar as sobras nos cochos, o produtor identifica se os animais estão consumindo mais ou menos do que o esperado e, assim, pode ajustar a quantidade de dieta que será oferecida aos animais ao longo do dia.”

Outro ponto importante é que a leitura de cocho ajuda a manter uma curva de CMS mais estável, evitando flutuações que possam impactar negativamente na eficiência alimentar dos animais. “Uma curva de consumo sem flutuações é essencial para garantir adequada segurança ruminal e CMS, o que por sua vez otimiza a eficiência alimentar, variável que está diretamente relacionada a lucratividade durante a terminação de bovinos de corte em confinamento”, explica Victor Fonseca. Também é digno de nota que “Animais submetidos ao manejo de distribuição de dieta com quantidade previamente programada (devido à realização da adequada leitura de cocho) tendem a aumentar o ganho de peso diário (GPD).”

De acordo com o técnico da MCassab Nutrição e Saúde Animal, além de ajustes nutricionais, problemas operacionais ou de manejo podem ser detectados pela leitura de cocho. “Por exemplo, se os cochos estão sempre com sobras excessivas ou constantemente vazios pode indicar problemas no manejo do trato, na formulação da dieta, ou até mesmo na saúde dos animais.”

A leitura de cocho deve ser feita diariamente, de forma geral, as leituras são realizadas no início da manhã, antes do primeiro trato, porém, caso seja possível operacionalmente, a realização da leitura noturna refinaria o diagnóstico da leitura realizada no início da manhã subsequente. Além de observar a quantidade de alimento remanescente, é fundamental classificar as sobras. É necessário diferenciar entre sobra (alimento que ainda pode ser consumido) e resto (alimento que não pode mais ser consumido). Para uma tomada de decisão mais precisa, a leitura de cocho deve ser combinada com a análise do histórico dos últimos três dias de leitura de cocho.

Sobre a MCassab - O Grupo MCassab é uma organização familiar nacional, de 95 anos, com administração profissional, que distribui ao mercado brasileiro e latino-americano. Com matriz em São Paulo (SP), a empresa está presente nas grandes capitais do Brasil, além de escritórios na Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, China e Índia. O negócio de Nutrição e Saúde Animal é um dos maiores do Brasil, atuando com especialidades e ingredientes para avicultura, suinocultura, pecuária de corte e leite, aquacultura e petfood. A Fider Pescados, que se dedica à criação e ao desenvolvimento de produtos a partir da tilápia. O negócio de Distribuição atende à área industrial com o fornecimento de matérias-primas para cosméticos, limpeza doméstica e institucional, farmacêutica, veterinária, química e agrícola. A NUTROR oferece pré-misturas customizadas ao mercado de alimentos, bebidas, suplementos e nutrição clínica. Mais informações: www.mcassab.com.br.